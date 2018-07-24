Украинские националисты открыли огонь по СБУ: видео

На появившемся в Сети видео в сотрудников СБУ стреляет один из украинских неонацистов.

В Сети появились кадры, на которых СБУ пытается разоружить украинских неонацистов. Где и когда было снято видео — неизвестно.

«Убери пулемет. Сейчас командиры поговорят. Или мы вас всех положим», — предупреждает сотрудник СБУ одного из представителей неонацистского батальона, но тот стреляет.

Затем СБУ задерживают одного из украинских националистов и пытаются выведать у него, кто открыл огонь. Мужчину бьют коленом в живот, а затем валят на землю.

С каким именно неонацистским батальоном устроили разборки сотрудники СБУ — не сообщается. Однако по предположению ряда украинских СМИ, речь идет о добровольцах запрещенного в России «Правого сектора».