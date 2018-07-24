Украинские националисты открыли огонь по СБУ: видео 

На появившемся в Сети видео в сотрудников СБУ стреляет один из украинских неонацистов.
В Сети появились кадры, на которых СБУ пытается разоружить украинских неонацистов. Где и когда было снято видео — неизвестно.
«Убери пулемет. Сейчас командиры поговорят. Или мы вас всех положим», — предупреждает сотрудник СБУ одного из представителей неонацистского батальона, но тот стреляет.
Затем СБУ задерживают одного из украинских националистов и пытаются выведать у него, кто открыл огонь. Мужчину бьют коленом в живот, а затем валят на землю.
С каким именно неонацистским батальоном устроили разборки сотрудники СБУ — не сообщается. Однако по предположению ряда украинских СМИ, речь идет о добровольцах запрещенного в России «Правого сектора».
Ранее командующий так называемой ООС Сергей Наев назвал воюющих на стороне украинских силовиков добровольцев «непонятными людьми, которые выполняют непонятные задания». Его слова вызвали шквал негодования в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Они заявили, что покинут Донбасс только тогда, когда вернут под контроль Киева все территории региона.