Последний ополченец ДНР, которого требовала Украина, освобожден в России

Последний бывший ополченец, выдачи которого Украина добивалась у России c конца 2017-го года, вышел сегодня на свободу в Уфе. Сергея Сапожникова власти Киева обвинили в том, что в 2014-м году, воюя в ДНР, он совершил разбой на территории самой Украины, и просили его экстрадировать через Интерпол

В розыск по уголовным статьям ополченец был объявлен украинской стороной еще осенью 2014-го по уголовному делу, которое было возбуждено 18 июля того же года. Его данные и сведения об инкриминируемом преступлении были тогда же размещены на скандально известном сайте «Миротворец».

На самом деле, как рассказывают боевые товарищи, с апреля по август 2014-го Сапожников служил в Макеевской военной комендатуре, участвовал в операциях по зачистке территории от карательных батальонов Украины, с 1 августа перешел в подчинение батальона «Керчь» в качестве командира отделения.

“Я уверен в этом человеке и в том, что его огульно оговорили киевские власти, — рассказывает экс-командир «Керчи» Вадим Погодин. — Его обвиняли в том, что он совершал преступления в Украине, тогда как в это время находился в Донецке , где защищал город, благодаря Сергею в том числе в Буденновский и Пролетарский районы не залетел ни один снаряд”.

После ранения «Родник» (таков был позывной у Сапожникова) служил в «Оплоте», подразделении главы ДНР Александра Захарченко , и уже 17 сентября 2014-го покинул республику.

— Когда ему было ездить грабить? — спрашивает Погодин. — Я считаю, что моего бойца оговорили, сфабриковали дело, чтобы достать его в России, как многих из нас…

Как известно, самого Погодина также обвиняли в уголовном преступлении, убийстве 17-летнего правосека («Правый сектор» запрещен в России — «КВ») Степана Чубенко, Украина через Интерпол требовала отдать «Керча» Киеву, чтобы судить — прошлым летом Вадима задержали в Крыму , куда он переехал жить, больше месяца боролись его боевые товарищи, чтобы не выдавать «Керча» Порошенко.

“Просто так совпало, что и Сапожникова, как многих наших, Украина пыталась экстрадировать. Им все равно кого… Получится — не получится. Его задержали. Девять месяцев парень провел за решеткой. При том, что российская прокуратура целых пять раз делала запрос на Украину, чтобы те прислали материалы уголовного дела по подозреваемому Сапожникову и доказательства его вины. Но те даже не ответили», — возмущается Погодин.

Без предъявления обвинения, только на основе запроса Интерпола, Сапожников содержался в СИЗО Уфы, куда был помещен 30 октября 2017 года по решению Октябрьского районного суда по запросу украинских спецслужб об экстрадиции.

Ситуация с выдачей Сергея Сапожникова носит системный характер. Широко известно, что украинские спецслужбы много раз фабриковали уголовные дела по тяжким статьям против бывших добровольцев и ополченцев Донбасса. И если кого-то удалось отстоять, как, например, программиста Антона Ларкина, то ополченца Александра Безрукова , гражданина Казахстана , также обвиненного по уголовной статье, экстрадировали на родину, где ему вдобавок ко всему «пришили» и тяжкое обвинение в участии в незаконных вооруженных формированиях. Он получил 20 лет. Остальных Россия не выдала практически никого.

Со временем Украина поняла, что подобная схема расправы с бывшими ополченцами чаще всего не срабатывает — и перестала на нее ссылаться. Собственно говоря, Сапожников оставался последним из наших, кому реально грозило возвращение на Украину и тюремный срок за разбой.

И все-таки сегодня его отпустили к семью. Теперь парень собирается оформить разрешение на временное проживание, чтобы остаться у нас навсегда.

Вариантом же политического выхода из таких ситуаций может стать введение со стороны России временного моратория на международный договор о взаимной выдаче преступников между Российской Федерацией и Украиной.