Чернобыльский лес уходит в ЕС

Европейские партнеры «незалежной» приветствовали решение Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной Радой в начале месяца закон № 5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из страны леса и лесоматериалов.

В посольстве Австрии , например, которая председательствует сейчас в Евросоюзе , назвали такой выбор «важным шагом для выполнения международных обязательств Украины ». И призвали украинского лидера отменить в ближайшее время запрет на экспорт необработанной древесины, который все еще остается в силе.

По мнению еврочиновников, защита лесов и борьба с незаконной лесозаготовкой очень важны, но запрет экспорта леса является нецелесообразным.

Мораторий на вывоз леса был принят на Украине в ноябре 2015 года и ужесточен с 1 января 2017 года. Ужесточен фактически в пику обязательствам, которые Киев взял на себя при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. Из-за чего, собственно, Брюссель долгое время требовал от украинских властей снятия запрета на экспорт леса-кругляка. И даже увязывал с этим пунктом предоставление Украине финансовой помощи.

Однако в марте текущего года европейские партнеры неожиданно отказались давить на «лесной мораторий» звонкой монетой и пообещали задействовать против Киева другие механизмы. В частности, процедуру арбитража, которая предусмотрена Соглашением об ассоциации.

Еврокомиссия считает, что мораторий является ограничением свободной торговли, что противоречит обязательствам Украины в рамках макрофинансовой помощи, так и в рамках Зоны свободной торговли по Соглашению об ассоциации», — отметили в Еврокомиссии.

При этом еще в декабре 2016-го стало известно, что «кругляк» давно уходит на Запад как дрова по цене 27 евро за куб, вместо 70-100 евро, сколько, собственно, он и должен стоить. А главным покупателем является австрийская компания Schweighofer, которая считается одним из самых крупным обработчиков древесины в Европе.

Интересно, будут ли австрийцы и дальше заинтересованы в поставках из Украины, если узнают, что лес в Европу идет из Чернобыльской зоны?

Об этом проговорилась на днях украинский политолог Янина Соколовская , комментируя ветирование Порошенко закона о запрете на экспорт древесины в эфире киевского телеканала NewsOne.

По ее словам, президент Украины сейчас оказался в очень непростой ситуации из-за условий евроассоциации. «Сидит на растяжке», как она выразилась, поскольку скоро выборы.

«Я думаю, что он надеется дотянуть с такими маневрами до президентских выборов, а дальше посмотреть: «Или ишак сдохнет, или султан помрет». На самом деле, история с экспортом кругляка для Украины очень сложная. Во-первых. Все контрабанды надо останавливать, ведь это потеря денег. Во-вторых. Мы видим, что экспорт леса-кругляка идет с Чернобыльской зоны — это опасный и зараженный лес, который сначала шел на нужды Украины, а теперь он идет в Европу. Когда она это поймет, то она вообще перестанет разговаривать с Украиной, сначала про кругляк, а потом и вовсе», — заявила эксперт.

Откровения Соколовской звучат не просто скандально. Для европейцев они могут стать настоящей «бомбой».

Вопрос только, проговорилась она или оговорилась?

Казахстана, — То, что Европа определила статус Украины, как сырьевого государства, это очевидно, — комментирует ситуацию экс-депутат Верховной Рады, украинский оппозиционный политик Владимир Олейник . — Практически все поставки, которые идут в ЕС, носят сырьевой характер. Там нет продукции машиностроения — это в основном рынок России Белоруссии и т.д.

Поэтому европейцы говорит: «Ребята, на нужен ваш „кругляк“. Ни мебель, ни паркет — готовые изделия, — а лесоматериалы. А все необходимое мы сами сделаем».

Вырубают все, поскольку это сырье, которое ценится у партнеров. И квот там нет — сколько дадите, столько и будет. Не случайно они пообещали украинским властям денег, если те не будут препятствовать этому, так называемому, «бизнесу». И связали отмену моратория с возможностью получения Украиной европейского кредита в один миллиард евро.

Да, в общем, мораторий этот не особо и мешает контрабандистам. В Карпатах такие площади вырубили, что их уже называют лысыми горами. Куда, думаете, везут? В Европу.

Везут карпатский лес, везут из Центральной Украины, из Житомирщины. И, конечно, из Чернобыльской зоны тоже, хотя это не основные поставки.

Европейцы же не дураки. Радиационный контроль там достаточно жесткий при прохождении товаров. Проверка несложная, вагон разбирать не надо, чтобы понять, что здесь «фонит», достаточно ручного прибора.

Хотя, возможно, где-то что-то и проскакивает, безусловно.

С другой стороны, тот, кто делает на этом бизнес, он заинтересован, чтобы отношения с партнерами развивались. Они же отправляют товар не просто кому-то, а конкретным покупателям.

Представьте себе, что какая-то немецкая фирма сделает из этой древесины мебель или паркет — да, ее обложат такими санкциями и штрафами, что она тут же разорится. Поэтому там, я думаю, действует и вторичный контроль. Тем более что европейцы, наверняка, понимают, что имеют дело с жуликами.

«СП»: — Почему Порошенко так себя повел, закон, вроде как, защищает природные богатства Украины, а он его заблокировал?

— Так ему же надо быть хорошим перед Европой. Вот он и придумал, как потянуть время, — дескать, требуется еще немножко закон усовершенствовать, есть определенные замечания и т.д.

А пока они будут его рассматривать — а это будет глубокой осенью, а может, и никогда… — лес этот так и будут вывозить.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов , со своей стороны, считает, что «эмоциональное заявление» Соколовской «к реальности мало имеет отношения»:

— Я думаю, крупнейшие получатели украинского «кругляка», могут позволить себе раскошелиться на счетчик Гейгера, чтобы не иметь проблем с этим лесом. Эти люди не будут просто слепо брать любой товар.

Другое дело, все мы прекрасно понимаем, что конъюнктура мирового рынка — особенно в этом, европейском направлении — такова, что очень выгодно брать контрабандный украинский лес. Поскольку себестоимость его на порядок ниже аналогов европейских.

В этом отношении закономерная проблема возникает. Здесь мы в очередной раз возвращаемся к тем предупреждениям, к тем замечаниям, которые касаются зоны свободной торговли Украины с ЕС. Ведь еще в 2013 году говорилось, что, фактически, это документ, от которого выгодополучателем является одна сторона — т.е. Европейский союз.

Но нынешняя украинская власть никогда не пойдет на обострение с ЕС, даже ради защиты национальных интересов. Как в данной, например, ситуации, когда значительный ущерб экономике государства происходит от процедуры незаконной вырубки и поставки леса.

В то же время, хотелось бы тоже поинтересоваться: где таможенные и где пограничные службы Украины? Ведь все прекрасно знают об этой проблеме.

Могу лишь предположить — исходя из того, что Украина, как известно, является одной из самых коррумпированных стран в мире, — что в самых верхних эшелонах власти есть люди, которые «крышуют» подобный бизнес, и являются главными получателями выгоды от него.

В этом смысле, соответственно, мы можем быть уверены, что, как шел этот нелегальный лес-кругляк в ЕС, так он и будет дальше туда поступать.

«СП»: — Кто только может поручиться, что в общей массе не затеряется пара-тройка бревен и из Чернобыльской зоны?

— Может, конечно. Но счетчик Гейгера, повторюсь, стоит не настолько дорого, чтобы крупнейшие международные компании втягивались в такой скандал. Вы же понимаете, какой поднимется шум, если подобного рода проблема возникнет… Если кто-то в Швеции , скажем, купит себе стул, а он будет «фонить», значительно превышая норму…

И все же у европейских партнеров Украины есть основания для опасений, учитывая, что радиоактивный чернобыльский металлолом уже отправляли на экспорт.

Так, по сведениям ФАН, еще в 2005-2007 годах по инициативе президента Виктора Ющенко начались поставки фонящего железа в Россию.

За эти годы Таможенный комитет РФ пресек более 1600 попыток ввоза этих источников радиации. Однако минимум тысяча тонн была все же ввезена. Лишь после грандиозного скандала на международном уровне «радиационная атака на нашу страну была прекращена».

Но тогда «чернобыльский металлолом стали переплавлять и поставлять радиоактивный стальной прокат в страны ЕС». О чем, как пишет ФАН, «свидетельствуют многочисленные факты обнаружения вагонов с радиоактивным металлоломом, например, на металлургическом комбинате „Запорожсталь“, который поставлял свою продукцию в страны Западной Европы, чей радиационный фон даже после переплавки в 25 раз превышал установленные нормативы».

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