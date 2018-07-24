В РПЦ назвали вопрос об украинской автокефалии надуманным

"Проблема, которую пытаются поставить политические силы, переходя в каноническое пространство своей, украинской, церкви — это проблема надуманная, потому что Украинская православная церковь существует. Она входит в состав большой Русской православной церкви, и кроме политических амбиций и человеческих страстей нет никаких серьезных канонических и духовных оснований для того, чтобы это единство взять и разорвать в угоду каким-то политическим амбициям и логике, не свойственной церкви. Логике, которая в лучшем случае связана с протестантским средневековым принципом — чья земля, того и вера", — сказал Легойда на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Оспаривая логику сторонников новой «автокефалии», он привел пример, что участником праздничных мероприятий станет патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, пастырская территория которого — страны Северной, Центральной и Южной Африки , то есть «это не одна страна».

Белоруссии, Праздник Крещения Руси — 28 июля — торжественно отметят в России Молдавии и на Украине. В частности, в Киеве 27 июля пройдет крестный ход к Владимирской горке, где митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит молебен. В Киево-Печерской лавре предстоятель Украинской православной церкви совершит литургию. «Ожидается, что праздник посетят много паломников», — добавил Легойда.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.