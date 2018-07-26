На Украине создали «комитет обороны Азовского моря» от России

"Общими усилиями мы создали в Мариуполе комитета обороны Азовского моря, куда вошли представители общественных организаций Мариуполя, представители профсоюзов мариупольского и бердянского портов, эколог, представители власти", — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Однорог, данное объединение создано для «противодействия» досмотрам украинских кораблей российскими силовиками в Керченском проливе.