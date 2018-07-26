На Украине создали «комитет обороны Азовского моря» от России 

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Общественные активисты, представители профсоюзов портов Бердянска и Мариуполя и местные чиновники объединились в так называемый «комитет обороны Азовского моря». Об этом заявила мариупольская активистка Галина Однорог, известная под псевдонимом Маша Украинская.
"Общими усилиями мы создали в Мариуполе комитета обороны Азовского моря, куда вошли представители общественных организаций Мариуполя, представители профсоюзов мариупольского и бердянского портов, эколог, представители власти", — написала она на своей странице в Facebook.
По словам Однорог, данное объединение создано для «противодействия» досмотрам украинских кораблей российскими силовиками в Керченском проливе.
"Ми уже отправили обращение в ОБСЕ с целью расширения мандата на Азовское море. Главная цель сегодня — вынести этот вопрос на международный уровень и работать только в правовом поле", — добавила общественница.