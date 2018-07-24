В Киеве в крестном ходе примут участие 200 тысяч человек, считают в полиции

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости . Около 200 тысяч человек могут принять участие в крестном ходе, который пройдет в Киеве 27-28 июля по случаю празднования 1030-летия «крещения Киевской Руси-Украины», сообщило во вторник министерство внутренних дел Украины

"На пятницу есть заявка на проведение мероприятия от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тысяч человек. На субботу от Киевского патриархата — тоже до 100 тысяч человек", — цитирует пресс-служба МВД главу киевской полиции Андрей Крищенко . По его словам, это предварительная информация о количестве участников мероприятия.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что для помощи полиции будут выделены около пяти тысяч военнослужащих национальной гвардии.

"В каждом автобусе с верующими, который будет ехать на мероприятие в Киев, будет работник полиции. Патрульная полиция будет обеспечивать движение транспорта в пределах своих регионов, чтобы не возникало никаких дорожно-транспортных происшествий. Офицеры будут нести ответственность за участников мероприятия, которые прибудут из их регионов", — приводит пресс-служба слова Ярового

В МВД сообщили, что в учебном центре Национальной гвардии состоялись командно-штабные учения по вопросу обеспечения безопасности и правопорядка в связи с проведением мирных собраний и массовых мероприятий, в которых приняли участие все подразделения МВД.