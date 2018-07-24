Почему Украине так нужны мертвые, а не живые Герои

Победившего в тяжелом бою и собравшего все чемпионские титулы в мире бокса Александра Усика местные националисты подвергли уничтожающей критике. Мол, говорил не то и не там: благодарил публику, кичился православием, разговаривал на русском, не кричал за Бандеру… Казалось бы, если вы такие умные и храбрые — отправляйтесь сами в «столицу Мордора» и говорите, что вам в голову взбредёт. А ещё лучше — становитесь абсолютными чемпионами мира и празднуйте собственную победу на свой особый манер.

Но нет, «истинные патриоты» учат чемпионов Родину любить на изрядном расстоянии. «Говнюк усрУсик и хохлобаны, которые выпрыгивают из трусов, радуясь его Пирровой для Украины победе!», — размашисто пишет в своем блоге бывший депутат Верховной Рады Игорь Мирошниченко , известный своими драками с чиновниками и скандалами с бывшими жёнами. Так сказать, эталон мужественности и патриотизма.

«Самая позорная спортивная победа в истории Украинского Государства… Вместо «Слава Украине» в центре Москвы прозвучало «спасиба алимпийский». Вместо «Спасибо Украинским воинам за отчаянное сопротивление оккупантам» «спасиба госпади, што дал мне сил»… Думаю Саша, гундяевский бох тибя услишал… », — в унисон с Мирошниченко комментирует пользователь-патриот Сергей Солдасюк [орфография оригинала сохранена].

«Усик в мокшандию поехал, потому что Путин оплатил ему эту поездку, как и боксерским ассоциациям, и Усик об этом знал и промоутеры его тоже. А так, в принципе, все нормально. Он такое же лицо, как Лорак, Повалий, Козловский, Дорн, Лобода, потому что в приоритете бабло, только тогда пояса, Крым и Украина», — ехидно сообщает своим читателям помощник депутата Верховной Рады, «свободовца» Олега Осуховского некий Александр Куликовский , а незабвенная Ирина Фарион пообещал удалить из друзей всех, кто радовался чемпионской победе Александра Усика: «Тщательно почищу ленту от восторженных пабедой малороса. Победил мокшу на ринге, а не гибрида в себе», — написала Фарион.

Не отстают от рядовых патриотов и чиновники высокого ранга. В частности, отметился министр инфраструктуры и гиперлупов Владимир Омелян , слух которого неприятно «режет» русская речь Усика (кстати, урождённого крымчанина, где до сих пор проживает его семья). А вот дети ультрапатриота Омеляна для получения «правильного гражданства» почему-то рождаются в далёких Соединённых Штатах Америки . «Мы за мир, но после победы! Гимн Украины на развалинах Москвы, которую защищал последний московит из Асетии, прозвучал сегодня», — уничтожил Русский мир прямо на своей странице в фейсбуке господин Омелян.

Бокс. Бой М. Гассиева и А. Усика

Еще и недобитый подмосковными ассасинами Аркадий Бабченко напомнил о себе из таинственного бункера, где он храбро скрывается от убийц; Бабченко многословно и витиевато осудил Усика за то, что тот вообще поехал в Москву. В комментариях Аркадию быстро напомнили, что единственный бокс в его собственной жизни — это избиение украинскими патриотами принятого за русского шпиона Бабченко в 2014 году в Славянске . А режиссёр кинофильма про героев-киборгов Донецкого аэропорта Сергей Лойко вообще обвинил героя в трусости: «Ты сидишь в бункере и плачешься ежедневно про то, как сам себя убил. Ты просто банальный трус Аркадий, призывающий других с дивана к героизму». Я что-то упустил? Бабченко уже не герой, который пожертвовал видимостью жизни ради безопасности своего нового отечества?

Впрочем, как мы помним, уже давно не национальная героиня, а «путинская террористка» Надежда Савченко ; разжалованы из героев и множество других вчерашних кумиров — целые батальоны семенченков и парасюков. Заодно провозглашаются не героями, а «оккупантами» воины Красной Армии, освобождавшие украинцев от европейского режима господина Гитлера. Помешали, понимаешь, процессу евроинтеграции.

Но вернёмся к героям спорта. Усик, как можно понять, за свою поездку в Москву отделался лишь лёгким испугом. А вот команду украинских дзюдоистов — поехавших в Россию на чемпионат Европы и ставших там бронзовыми призёрами — вообще лишили премиальных выплат и спортивных званий по результатам этих официальных соревнований. Возникает вопрос: а стоит ли вообще за такое неблагодарное государство сражаться?

Украине националистической нужны герои не живые, а мертвые. От живых режим может каждый день ожидать внезапного подвоха: неодобрения внутренней политики, призыва к миру в стране, осуждения соучастников Холокоста или Волынской резни. А мертвые, как писал летописец, сраму не имут.

Хотя в нашем уникальном случае идеологи националистической Украины подобрали на помойке истории таких «героям слава», что даже спустя многие десятилетия государству отхаркиваются их кровавые «подвиги». Намедни и президент Польшы Дуда заявил, что «Шухевич и Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа». «Мы не можем согласиться с тем, что эти люди не считаются преступниками, нельзя будет их называть преступниками», — подчеркнул польский президент. И, естественно, тут же был проклят всем сонмом украинских националистов.

Мне кажется, за националистической бравадой и ненавистью ко всем несогласным таится один секрет: украинские националисты не любят вообще никого. Даже себя, ибо не за что любить убийц, бездельников, истеричек… И они — к своему ужасу — это подспудно, инстинктивно чувствуют. А потому люто ненавидят всех, кто по-настоящему лучше них.