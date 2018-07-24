Бунт ВСУ: Громить Донбасс задаром не будем

Украинские военные в Донбассе сидят без зарплаты, и настроены бунтовать. Об этом 23 июля заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов

«Как нам стало известно, в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране денежное довольствие военнослужащим ВСУ, проходящим службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока», — сказал Безсонов.

По его словам, из-за этого в ближайшее время на Украине ожидаются «массовые акции неповиновения». Чтобы не допустить беспорядков, командование ВСУ уже распорядилось создать дополнительные патрули. То есть, своего рода заградотряды.

«Наиболее критическая ситуация сложилась в 24-й отдельной механизированной бригаде, где военнослужащие в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат», — утверждает Безсонов.

Заметим, украинская армия и раньше демонстрировала признаки разложения. Рост числа небоевых потерь военное командование Украины отмечало с осени прошлого года. В октябре 2017-го главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года «в рядах ВСУ и остальных подразделений, которые защищают страну, погибли 10 тыс. 103 человека вследствие безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий». В мае министр обороны страны генерал Степан Полторак рассказал изданию «Обозреватель», что небоевые потери составили 938 человек. По его словам, эти военнослужащие погибли от болезней, из-за ДТП, нарушения правил безопасности и злоупотреблении алкоголем.

Надо думать, что Киев перспектива получить в Донбассе полуразложившуюся армию не греет. Ситуацию могут поправить не только своевременные выплаты, но и активизация боевых действий: когда армия воюет, размышлять о денежном довольствии особо некогда.

Неслучайно 19 июля замглавы МВД Украины Вадим Троян приказал пограничникам готовиться к «возвращению» Донбасса под контроль украинских властей. Для начала — к взятию под контроль границы народных республик. Именно такие действия предполагает так называемый «Механизм малых шагов», о котором сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в блоге на сайте издания «Украинская правда».

По мнению экспертов, возможное обострение в Донбассе связано еще и с конфликтами внутри украинской правящей элиты. Причем, обострение на руку как Петру Порошенко , который объявил, что в 2019 году собирается вновь баллотироваться на пост президента Украины, так и его оппонентам. Порошенко — чтобы поднять свой рейтинг, и иметь предлог при необходимости президентские выборы отменить. Оппонентам — чтобы заявлять, что Порошенко, как верховный главнокомандующий, не справляется с ситуацией в Донбассе.

Что в итоге мы увидим: бунт ВСУ, или очередную попытку эскалации в Донбассе?

— Я достаточно скептически отношусь к информации о разложении ВСУ, — отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов Виктор Алкснис . — Уже четыре года многие в России рассчитывают, что Украина вот-вот развалится и прекратит свое существование из-за тяжелой ситуации внутри страны. Но, на мой взгляд, в таких расчетах желаемое выдается за действительное.

Дело в том, что Украина существует не сама по себе. Она крайне выгодна для определенных кругов на Западе, и эти круги будут любыми путями «незалежную» поддерживать — финансово, военно-технически. Просто потому, что за сравнительно небольшие деньги они получают возможность активно бороться с Россией — с ее влиянием и попытками контролировать постсоветское пространство.

Повторюсь, не такие уж большие деньги нужны, чтобы Украина эти функции выполняла.

Поэтому нам, я считаю, пора избавиться и от мифа, что ВСУ вот-вот рухнут. С 2014 года в украинской армии произошли серьезные изменения. И сегодня, несмотря на проблемы и трудности, это хорошо отмобилизованная армия, которая имеет, в том числе, достаточно высокие моральные качества.

Надо признать, что пробандеровская пропаганда, которая активно ведется на Украине, дает результаты. Как мне представляется, сейчас большинство военнослужащих украинской армии — совсем не те военные, которые в 2014 году были в Крыму . Эти люди действительно убеждены, что Россия — «агрессор» и «оккупант», с которым надо бороться до последней капли крови. Да, техническое оснащение ВСУ основано на советских образцах оружия, и российская армия здесь впереди. Но нужно учитывать мобилизационные возможности Киева — весьма значительное число людей, которые он может при необходимости поставить под ружье.

Словом, с шапкозакидательными настроениями по отношению к ВСУ пора заканчивать. Это враг, готовящейся к войне с Россией. И эта стратегическая линия — на войну с Россией — будет поддерживаться Западом. Запад, замечу, всегда пытался таскать каштаны из огня чужими руками. С этой точки зрения Украина для него — просто находка.

Именно поэтому я не верю, что украинская армия вот-вот снимется с боевых позиций в Донбассе и пойдет на Киев, чтобы получить денежное довольствие. Думаю, на деле украинское руководство — при поддержке западных спонсоров — найдет возможность и решить проблему с выплатами, и поддержать дисциплину в ВСУ.

«СП»: — Правящим кругам в Киеве сейчас выгодна активизация боевых действий?

— Я думаю, они не совсем к этому готовы. Они, я считаю, рассчитывают на нарастание внутренних противоречий в Донбассе. Как бы ни было, четыре года миллионы людей, живущих в ДНР и ЛНР, находятся в подвешенном состоянии. У них ужасное социальное положение, безработица, неопределенность, что будет дальше.

Люди в Донбассе — это очевидный факт — просто устали. Если сейчас в народных республиках провести независимый референдум, я не уверен, что мы получим те же результаты, что в 2014 году. Как мне представляется, многие жители Донбасса могут сказать примерно следующее: «Да ради бога, куда угодно, хоть на Украину. Только прекратите нас бомбить и убивать — мы хотим просто жить и спокойно работать». Тем более, они видят, что Москве берет курс на замораживание конфликта — на то, чтобы нынешняя ситуация в Донбассе продолжалась десятки лет.

В Киеве эти настроения также прекрасно видят, и ждут момента, когда Донбасс, как перезрелое яблоко, сам упадет в руки. В этой обстановке ВСУ используются, чтобы укреплять такие настроения у населения Донбасса — так сказать, используя кнут.

Именно в этом, я убежден, состоит стратегия Киева по возвращению Донбасса. Потому что и Порошенко, и его оппоненты прекрасно понимают: военным путем этой цели не достичь. Иначе неизбежно вмешательство России, а тягаться с ней в военном отношении «незалежная» не готова.

«СП»: — Что России делать в такой ситуации?

— В 2014 году у президента Владимира Путина , я считаю, не хватило духа пойти до конца: создать на Украине ситуацию двух Вьетнамов или двух Корей. В этом случае на территорию Новороссии действительно пришел бы мир, и РФ могла бы оказать этому региону социально-экономическую помощь.

А теперь у Кремля в перспективе, на мой взгляд, только два варианта. Либо сдать Новороссию, и забрать в Россию все тамошнее население — миллионы людей, которые не могут жить при бандеровцах. Либо при случае все-таки решить проблему Украины военным путем: пойти на Киев, Одессу и Харьков

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