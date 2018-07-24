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Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
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Пашинин отправил послание украинцам: Вы — колония папуасов 

Украина.ру 1 час назад
Российский актер из Запорожья Анатолий Пашинин заявил, что на Украине не осталось украинцев.
Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной.
«Украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называются гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!» — сказал актер.
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По его словам, Украина — это колония, населенная папуасами.
«Наши предки оставили нам ноль. Не просто разоренную страну. Мы — колония, в которой, у нас, как у папуасов, нет возможностей на реализацию, как у любого беженца», — заявил Пашинин.
Он также заявил, что воюет не за украинское государство, потому что презирает его, и поэтому не подавал заявку на гражданство.
«Я не признаю правительство Украины, их распоряжения, их законы. Это моя земля. И прочие люди, заезжие сюда, которые относятся к моей родной земле, как к колонии, куда можно заехать и быть любым необразованным базарным дельцом и мошенником и стать премьер-министром. Вы колония, господа", — считает Пашинин и добавляет, что тем, кто сейчас при власти "плевать на украинцев"», — заключил Пашинин.
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