Пашинин отправил послание украинцам: Вы — колония папуасов

Об этом он заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной.

«Украинцев осталось — вон пойдите пересчитайте. Ну и на передке еще. Все! Все остальное — пардон! Пускай называются гражданами Украины, пускай называется кем угодно — запорожцами, черкасчанами, сумчанами. Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!» — сказал актер.

По его словам, Украина — это колония, населенная папуасами.

«Наши предки оставили нам ноль. Не просто разоренную страну. Мы — колония, в которой, у нас, как у папуасов, нет возможностей на реализацию, как у любого беженца», — заявил Пашинин.

Он также заявил, что воюет не за украинское государство, потому что презирает его, и поэтому не подавал заявку на гражданство.