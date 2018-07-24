Аркадий Бабченко послал на три буквы журналиста, обвинившего его в трусости 

В украинском сегменте Facebook обсуждают перепалку журналистов Аркадия Бабченко и Сергея Лойко. Как сообщает Страна.ua, все началось с публикации бывшего военкора «Московского комсомольца». Бабченко заявил, что Александр Усик — великий боксер, но улицы в его честь на Украине называть не будут. Ведь для победы в финале Всемирной боксерской суперсерии он поехал не куда-нибудь, а в столицу «страны-агрессора».
В качестве примера национального героя Бабченко привел оперного певца Василия Слипака. Он погиб в 2016 году, сражаясь с ополченцами самопровозглашенных республик в Донбассе. В ответ Сергей Лойко, бывший корреспондент Los Angeles Time в Москве, назвал Бабченко «банальным трусом». Свое обвинение он подкрепил рассуждением о том, что оперных певцов нельзя отправлять на войну — они должны защищать честь родины на культурном фронте.
Разгорелась перепалка, в которой Бабченко припомнили его визит в Славянск весной 2014 года. Тогда бывший военкор «МК» получил тумаков от украинских десантников, решивших, что тот — российский шпион.
— Это единственное «боестолкновение», которое диванный герой наблюдал. Сейчас июль 2018-го. Я и написал — четыре года. За это время военкор мог бы на минутку заглянуть в Донбасс… — отметил Лойко.
Спустя 11 часов ему ответил Аркадий Бабченко.
— Иди *****, — уверенно заявил журналист коллеге.
Аркадий Бабченко приобрел действительно мировую известность после того, как в мае этого года поучаствовал в инсценировке собственной гибели. Позднее в СБУ эту акцию объяснили поисками российских шпионов.