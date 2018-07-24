Аркадий Бабченко послал на три буквы журналиста, обвинившего его в трусости

В качестве примера национального героя Бабченко привел оперного певца Василия Слипака. Он погиб в 2016 году, сражаясь с ополченцами самопровозглашенных республик в Донбассе. В ответ Сергей Лойко, бывший корреспондент Los Angeles Time в Москве , назвал Бабченко «банальным трусом». Свое обвинение он подкрепил рассуждением о том, что оперных певцов нельзя отправлять на войну — они должны защищать честь родины на культурном фронте.

Разгорелась перепалка, в которой Бабченко припомнили его визит в Славянск весной 2014 года. Тогда бывший военкор «МК» получил тумаков от украинских десантников, решивших, что тот — российский шпион.

— Это единственное «боестолкновение», которое диванный герой наблюдал. Сейчас июль 2018-го. Я и написал — четыре года. За это время военкор мог бы на минутку заглянуть в Донбасс… — отметил Лойко.

Спустя 11 часов ему ответил Аркадий Бабченко.

— Иди *****, — уверенно заявил журналист коллеге.