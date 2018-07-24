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Украинские метаморфозы победы Усика: от зрады до перемоги и обратно
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Украинские метаморфозы победы Усика: от зрады до перемоги и обратно 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Реакция официальных лиц Украины на победу Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии заставляет думать о существовании параллельной реальности в головах отдельных персонажей, которые в этом спортивном поединке нашли двойное и тройное дно, и перемогу, и зраду. Тут переплелись идеология и спорт, страх, зависть, и много чего еще в каком-то сюрреалистическом хороводе: примитивность, однобокость с одной стороны и двойные стандарты с другой.
После боя президент Порошенко называет Усика «символом украинской борьбы», а премьер министр Гройсман обещает боксеру звание Героя Украины. Хотя еще совсем недавно националисты чуть ли не гражданства хотели его лишить за поездку в родной Симферополь. А фотография ко Дню Победы с георгиевской ленточкой, которую Усик разместил у себя в Instagram, и вовсе «тянет» на уголовное дело. Мало того, по словам вице-премьера Кириленко, боксер виноват ни много ни мало в том, что после его московской победы все перестанут верить в «агрессию России».
Обвинять артистов и спортсменов в своих неудачах, а заодно и фабриковать уголовные дела стало обычной для украинской власти практикой. Кто же будет отвечать за коррупцию, гибель экономики и внешнеполитическое фиаско? Не Порошенко же, не депутаты. Так удобно записать актеров и режиссеров в «Миротворец», обвинить их в госизмене и не замечать при этом собственные офшорные счета и кругосветные вояжи.
В Киеве могут заводить уголовные дела на Сталина, Берию, Жириновского и Шойгу, однако не найти ни одного подозреваемого за два года так называемого «расследования» убийства Шеремета или виновных во взрывах на складах вооружений.
Нисколько не смущаясь, власти Украины поддерживают антисемитские заявления своих высокопоставленных чиновников и дипломатов, одновременно заигрывая с Израилем.
И так во всем. Заявления Порошенко о мире и переговорах соседствуют с провокациями в отношении России и угрозами в отношении жителей Донбасса.
Как видно, разжигание ненависти — это единственный небольшой шанс остаться у власти и избежать правосудия.
Автор Елена Глищинская, радио Sputnik
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