Каратели из батальона «Торнадо» объявили Порошенко своим врагом

Двое членов карательного подразделения опубликовали видеоролик, на котором яро критикуют главу государства. В руках они держат книгу беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко «Пётр Пятый», а на заднем плане вывешен флаг Украины

«Благодаря депутату Александру Онищенко, мы знаем о твоих преступлениях, хотя бы части твоих преступлений. Поверхностной части. Хоть ты кричишь, что он был чёрным бухгалтером, для нас эта книга стала белым пятном на твоём гнилом шоколаде. Ты предал все идеалы, за которые умирал Майдан», — сказал заместитель командира батальона «Торнадо» с позывным «Моджахед».

В своей книге Александр Онищенко описал схемы работы внутриполитической системы Украины. В конце 2016 года со страниц британского издания The Times беглый депутат рассказал, как президент страны Пётр Порошенко украл сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, которые заключают государственные предприятия на Украине, а отказавшиеся участвовать в коррупционных схемах или платить откаты объявлялись нелояльными и сталкивались с преследованием.

«Порошенко — настоящий враг, который проливает кровь сынов Украины, он богатеет на крови украинских сынов и просто уничтожает нацию украинцев. Мы можем относиться к нему только как к врагу. Это внутренний враг каждого украинца. Вещает со своей башни в Киеве, одурманивает миллионы людей. Он призывает нас идти на убой в то время, как магазинов Roshen становится всё больше, а бабушки воруют хлеб в магазинах. Почему ни один из твоих детей не был на войне?» — заявил командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко