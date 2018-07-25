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На Украине сократили большинство воинских должностей
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На Украине сократили большинство воинских должностей 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сокращения пройдут в рамках реформы сферы безопасности, которая в данный момент происходит в ведомстве. Небольшое количество воинских должностей будет по-прежнему закреплен за военным ведомством, остальные станут гражданскими.
В военном ведомстве Украины сократят значительное количество воинских должностей. Об этом заявил заместитель главы украинского министерства обороны Иван Руснак.
Сокращения пройдут в рамках реформы сферы безопасности, которая в данный момент происходит в ведомстве. Ряд воинских должностей будет по-прежнему закреплен за военным ведомством, остальные станут гражданскими.
Как заявил Руснак, подобная практика принята в министерствах обороны стран НАТО. Там большинство должностей, связанных с обеспечением войск и реформированием оборонной сферы, якобы являются гражданскими.
«Должности, которые будут трансформированы в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы, — заявил замглавы минобороны Украины во время брифинга.
Ранее сообщалось, что недавно принятый закон «О национальной безопасности Украины» делает необратимыми реформы, начавшиеся в секторе безопасности и обороны. Как заявил глава ведомства Степан Полторак, ставшие гражданскими должностные лица будут выполнять задачи, которые определены законом «О национальной безопасности Украины».
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