«Нафтогаз» признан самым «рисковым» госпредприятием Украины

Министерство финансов обнародовало перечень госпредприятий, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски.

Три предприятия находятся в сфере управления Кабинета министров — «Нафтогаз Украины» «Укрзализныця» и «Энергорынок». При этом в сфере управления самого «Нафтогаза» находится еще одно предприятие с наибольшими фискальными рисками — «Укртрансгаз».

В сфере управления Минэнергоугля таких предприятий определено 12. Среди них — НАЭК «Энергоатом, ГП НЭК „Укрэнерго, ЧАО “ Укргидроэнерго», «Региональные электрические сети, ОАО „Лисичанскуголь“, „Селидовуголь“, „Львовуголь“, „Мирноградуголь“, „Первомайскуголь“, Шахтоуправление Южно-Донбасское №1, Торецкуголь, Шахта им. Н. С. Сургая.

По одному предприятию с наибольшими фискальными рисками находятся в управлении Мининфраструктуры, Минспорта , Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и Государственного агентства автомобильных дорог. В перечень вошли Укрпочта, НСК Олимпийский, ГСП Чернобыльская АЭС, ПАО ГАК Автомобильные дороги Украины

По два предприятия из перечня находятся в управлении Государственного космического агентства и ГК Укроборонпрома

Ранее сообщалось, что украинские компании и физические лица задолжали государству за неуплату налогов более 80 млрд гривен или 10% от сводного бюджета, что является рекордной суммой за последние 10 лет.