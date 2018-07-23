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«Нафтогаз» признан самым «рисковым» госпредприятием Украины
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«Нафтогаз» признан самым «рисковым» госпредприятием Украины 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Министерство финансов обнародовало перечень госпредприятий, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски.
Три предприятия находятся в сфере управления Кабинета министров — «Нафтогаз Украины», «Укрзализныця» и «Энергорынок». При этом в сфере управления самого «Нафтогаза» находится еще одно предприятие с наибольшими фискальными рисками — «Укртрансгаз».
В сфере управления Минэнергоугля таких предприятий определено 12. Среди них — НАЭК «Энергоатом, ГП НЭК „Укрэнерго, ЧАО “ Укргидроэнерго», «Региональные электрические сети, ОАО „Лисичанскуголь“, „Селидовуголь“, „Львовуголь“, „Мирноградуголь“, „Первомайскуголь“, Шахтоуправление Южно-Донбасское №1, Торецкуголь, Шахта им. Н. С. Сургая.
По одному предприятию с наибольшими фискальными рисками находятся в управлении Мининфраструктуры, Минспорта, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения и Государственного агентства автомобильных дорог. В перечень вошли Укрпочта, НСК Олимпийский, ГСП Чернобыльская АЭС, ПАО ГАК Автомобильные дороги Украины.
По два предприятия из перечня находятся в управлении Государственного космического агентства и ГК Укроборонпрома.
Ранее сообщалось, что украинские компании и физические лица задолжали государству за неуплату налогов более 80 млрд гривен или 10% от сводного бюджета, что является рекордной суммой за последние 10 лет.
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