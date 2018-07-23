Перебежчик Пашинин: Я столкнулся с удивительной подлостью украинского кинематографа

Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Ксении Василенко, известной под псевдонимом «Соня Кошкина».

«Я столкнулся с удивительной системой подлости украинского кинематографа, когда тебя вписывают в фамилии, чтобы получить от украинцев деньги на создание какого-нибудь фильма, продукта, а потом заменяют тебя, как в хоккее, каким-то картонным персонажем. Деньги, естественно, дерибанятся», — указал Пашинин.

Актер заявил, что фильмы на Украине снимаются даже не ради того, чтобы на их прокате заработать деньги, и не для искусства.

По словам Пашинина, с киноискусством на Украине беда.

«Я не понимаю, что в украинском народе есть только боль, страдание и все? И это нужно показывать во время войны. Хватит уже, показали. А где герои? Я понимаю, что их нужно играть, для этого нужны люди. Я что-то не вижу здесь актеров. Актер — прежде всего гражданин. Парень, который действительно артист и актер, певец великий — это о тебе сейчас «Миф» (речь о Василии Слипаке, оперном певце — бойце «Добровольческого украинского корпуса», погибшем в Донбассе — ред.) — все бросает и приезжает сюда, всю свою жизнь положив, чтобы стать вечным укором украинцам, вернее тому, что от них осталось. Украинцев осталось — вон, пойдите, пересчитайте, ну и на «передке» еще», — заявил актер.

Он раскритиковал украинское общество за пассивное отношение к войне в Донбассе.

По словам Пашинина он остался без работы, хотя и рассчитывал ее найти по приезду на Украине. В итоге, с 17 июля 2017 года он воюет в составе «Украинской добровольческой армии», связанной с бывшим лидером запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрием Ярошем

Пашинин — популярный российский актер, после Майдана перебравшийся на Украину и гастролировавший по подразделениям ВСУ и добробатом с акциями в поддержку украинских военных.