«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе

«Добровольцы оставят зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны территории, которые оккупированы Россией. В том числе, и Крым», — прокомментировал Стемпицкий слова командующего ООС Сергея Наева о невозможности пребывания добровольцев в зоне боевых действий.

Командир роты ДУК Дмитрий Коцюбайло заявил, что добровольцы «Правого сектора» всегда согласовывают свои действия с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Мы всегда готовы усилить любую бригаду и любой участок фронта, где мы нужны», — поведал он.

В штабе ООС сообщили, что на службу в ВСУ перешли более трех десятков бойцов, воевавших ранее в рядах ДУК.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием Вооруженных сил Украины началась 30 апреля, сразу после окончания антитеррористической операции (АТО), начавшейся там в 2014 году после смены власти в Киеве.