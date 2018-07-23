Павелко: «Надеюсь, следующее чемпионство „Шахтер“ отпразднует в украинском Донецке» 

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на церемонии награждения «Шахтера» золотыми медалями Премьер-лиги сезона-2017/18 пожелал команде отпраздновать следующее чемпионство на домашнем стадионе «Донбасс Арена» в Донецке.
«Я хотел бы поздравить «Шахтер» и его руководство — Рината Леонидовича Ахметова, который вкладывает душу и сердце в развитие клуба. Также хочу пожелать, чтобы следующее чемпионство «Шахтер» отпраздновал на «Донбасс Арене» в украинском Донецке.
Сегодня у нас есть возможность лучшим образом представить Украину в Лиге чемпионов. Мы обязательно ждем от «горняков» улучшения прошлогоднего результата и ожидаем, что они доберутся до Испании — до финального матча сезона», — приводит слова Павелко Football.ua