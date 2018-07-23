«Дна нет»: Киевский суд аннулировал проведение дноуглубительных работ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«18 июля 2018 Хозяйственный cуд Киева своим решением признал недействительным договор на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн, заключенный между государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» (ГП «АМПУ») и ООО «Техморгидрострой Николаев», — сообщают представители Бюро.

В 2015 году николаевская компания занималась дноуглублением в Бердянском и Мариупольском портах. Сначала стоимость работ была определена в размере 290,3 млн грн. (около 1 млрд руб. по тогдашнему курсу — ред).

Однако позже оказалось, что гавани углубили недостаточно, и 11 декабря 2015 года по инициативе экс-главы АМПУ Андрея Амелина был объявлен еще один конкурс, который опять выиграл «Техморгидрострой». В этот раз стоимость работ составила 712,18 млн грн. (около 2 млрд руб. — ред,)

После этого договорами между АМПУ и «Техморгидростроем» заинтересовались правоохранители, которые засомневались и в прозрачности конкурсов, и в оценке стоимости работ, и в качестве выполненного дноуглубления.

Позже НАБУ сообщило о подозрении лицам в Администрации морских портов Украины в завладении более 247 млн грн. (около $10 млн — ред.). 19-20 апреля 2018 года подозреваемым и их защитникам открыли доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.