За мной придет Бандера и добьет каждого из вас

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян , у которого в последнее время многое не складывается на автодорогах и в аэропортах пожалел, что (боксер Александр) Усик не сказал после боя в Москве : «За мной придет Бандера и добьет каждого из вас». Об этом он заявил в дискуссии на фейсбуке. Омелян написал статус, в котором прокомментировал бой Усик — Гассиев. Он увидел там «развалины Москвы» и «последнего московита».

«Гимн Украины на развалинах Москвы, которую защищал паследний московит с Асетии прозвучал сегодня!», — заявил министр, зачем-то вульгарно перекрутив название страны, откуда родом (Мурат) Гассиев. Позже он назвал российского боксера «мордвином», хотя тот все-таки осетин. Также по ходу обсуждения Омелян обрушился еще и на удмуртов.

Под записью Омеляна разгорелась дискуссия, в которой министр принял живое участие. Одна читательница упрекнула чиновника за комплименты Усику. «Ну и что? Он не благодарит ни Украину, ни украинцев. Даже москаль (Гассиев — прим. ред.) сказал » Россия вперед!», — недовольна Омеляном Маряша Лекси.

После нескольких реплик министр согласился, что ему «режет ухо русский язык» Усика и сказал свою фразу про Бандеру. «Я вижу, как он кладет руку на сердце и поет гимн. Вижу флаг Украины на его плечах и украинскую ленту на его шее. Да, мне режет ухо его русский язык. Да, возможно, я бы тоже хотел услышать из его уст: „за мной придет Бандера и добьет каждого из вас“. Но я тоже был на фронте и рядом со мной говорили на русском. И стреляли они лучше меня в удмуртов и мордву, которая зашла на украинскую землю».

Отвечал Омелян и на другие комментарии. В одном из них пользователь заявил, что Гассиев вел себя достойно, а министру негоже так высказываться. На это глава Минтранса ответил, что «слишком много гассиевых пришли на украинскую землю».

На то, что Омелян зря пытается хамить насчет оппонента Усика, указали и другие пользователи в комментариях к посту: «Причем тут кто защищал Россию — асетинец, чечен или грузин, а может украинец. В Москве (России) много спортсменов из Украины которые выступают за Россию. Усик хороший спортсмен! Поздравляю с победой. А то читаешь коментарии и такое ощущение что после победы Усика Путин вернет Крым », — пишет Александр Чудновский.

«Мелко министру так набрасывать и разжигать», — критикует блогер Денис Гороховский

Комментируют откровения министра и другие пользователи фейсбука.

«Это точно все министр пишет?!)) Прям какая-то шариковщина)) Или «санитары, где вы? » Дайте министру инфраструктуры уже новых пиарщиков или заберите у него фейсбук) Ну сколько ж можно уже такой бред чиновнику тиражировать», — пишет адвокат Елена Лешенко.