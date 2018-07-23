Против Сороса за Трампа: Тимошенко нашла, кто кроме Порошенко, виноват во всем

В пользу этого говорит заявление, сделанное 4 июня на заседании Согласительного совета руководителей фракций и комитетов Верховной Рады . «Тимошенко уверена, что относительно Украины осуществляется внешнее управление через управляемых и подконтрольных украинских чиновников, в результате чего происходит фактическая узурпация суверенитета Украины», — сообщается на сайте «Батькивщины», где приведена цитата из заявления ее лидера: «Сегодня глобальные кланы мирового пространства ворвались в наши НБУ (Национальный банк Украины — Ред.), министерства и ведомства, и минимум на 60% узурпировали суверенитет Украины. Такая политика внешнего управления производится через марионеточное руководство Украины… Речь не идет о друзьях Украины — США ЕС ».

Изданию «Страна» источники в «Батькивщине» 20 июля подтвердили, что речь идет именно о Соросе , и даже назвали причины: «Эта история тянется еще с марта 2014 года. Тимошенко тогда очень обиделась на Сороса. Он приехал в Киев и организовал встречу с политиками и дипломатами, в том числе там был бывший посол Пайетт. Там обсуждали, кто может стать новым национальным лидером в Украине. И вот когда говорили о Тимошенко, Сорос сказал, что она не подходит на эту роль, а Пайетт ее назвал то ли неприемлемой, то ли недостойной… И вот с тех пор у нее и вызревало желание возглавить „освободительную борьбу“ против „колонизаторов“ Украины»».

Выигрышность такой стратегии очевидна на фоне прошедших в апреле парламентских выборов в Венгрии , где правящая партия ФИДЕС вновь завоевала большинство, апеллируя к теме иностранной миграции и поддерживающего ее Джорджа Сороса.

Тем более, что беспокойство по поводу деятельности Сороса начали проявлять и деловые круги Украины, часть из которых группируется вокруг новой партии «Основа», созданной крупным бизнесменом (его состояние сейчас оценивается украинской версий журнала Forbes в 126 млн долл.) Сергеем Тарутой , в марте — октябре 2014 года занимавшего пост губернатора Донецкой области (в ходе провозглашения народных республик и боевых действий в Донбассе он потерял целый ряд важных для него активов — напомним, что на 2013 год его состояние оценивалось украинским Forbes в 597 млн долл.), а затем избравшегося независимым мажоритарщиком в Верховную Раду.

21 июня телеканал NewsOne сообщил в материале «Сергей Тарута выдвинул „антисоросовский закон“»: «Попытки внешнего управления Украиной и угрозы, проистекающие из этого факта, создают необходимость юридического урегулирования деятельности лоббистов, представленных неправительственными организациями, немалая часть из которых спонсируется одиозными финансовыми спекулянтами. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии „Основа“ Сергей Тарута, комментируя внесенный им 20 июня в ВР законопроект, зарегистрированный под №8501».

Президент Украины П. Порошенко провел встречу с Д. Соросом

Комментируя этот законопроект, политолог Антон Кучухидзе отметил в своем блоге, что «некоторое время назад узнал, что г-н Тарута планирует возглавить неформальное объединение промышленников против Сороса и таких крупных иностранных олигархов, чтобы спасти промышленность Украины». Спасти, разумеется, в своих интересах. Как говорится в известной поговорке, грабить Техас могут только техасцы.

Обеспокоенность по этому поводу ранее начали выражать в руководстве соросовских структур на Украине. 14 мая исполнительный директор международного фонда «Возрождение» Александр Сушко заявил в колонке на «Европейской правде» (проект « Украинской правды »): «Знаем, что в ближайшие недели и месяцы нас будут радовать подобным „продуктом“ довольно активно… Украинцев мигрантами пока запугивать неэффективно, поэтому… „Сорос скупит украинские стратегические заводы (вариант — черноземы, недра, власть в целом)“ — это „новаторский креатив“, похоже, будут за большие деньги активно скармливать украинскому обществу в течение ближайших месяцев. Группа политтехнологов (не только украинских) активно „продает“ штабам политиков сценарий электоральной кампании, который имеет, по их замыслу, адаптировать „успешный опыт“ соседей к украинским реалиям».

В этой связи можно вспомнить опубликованный 13 июня на сайте телеканала Hromadske материал «"Они работают". Чем помогают Тимошенко политконсультанты Трампа и Орбана», в котором речь шла о том, что Тимошенко наняла американских политтехнологов Джорджа Бирнбаума и Владу Галан, ранее работавших на выборах в США и Венгрии.

Борьба с Соросом и «глобальным иностранным влиянием и внешним управлением на Украине» не только пропагандистски удобна (она позволяет канализировать растущий в стране гнев по поводу экономической ситуации, ухудшившейся с 2014 года, которую многие оправданно связывают со следованием властей страны рекомендациям Запада), но и позволяет улучшить отношения с хозяином Белого Дома Дональдом Трампом, что Тимошенко пытается сделать уже давно. Ведь именно Сорос сразу же после победы Трампа на выборах стал сплачивать и финансировать оппозицию 45-му президенту США.

Так что удар по Соросу далее может изящно перерасти и в удар по Вакарчуку. Что же касается самого Сороса, то его структуры в Европе как и по всему миру настолько активно насаждают «демократию по-соровски», что это делает их крайне нежелательными элементами в политическом раскладе любых стран, где они действуют. Вот теперь и Украина среди тех, кто «против Сороса».