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Украинские пограничники не дали вывезти в Россию две «старинные» книги о Ленине
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Украинские пограничники не дали вывезти в Россию две «старинные» книги о Ленине 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Сумской области украинские пограничники задержали украинца, не позволив ему вывезти в Россию четыре «старинных» книги, среди которых две — о Владимире Ленине, а также коллекцию монет, сообщил пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач.
Украинец ехал через пункт пропуска «Бачевск». «Во время досмотра его автомобиля Volkswagen пограничники нашли в картонной коробке среди других вещей „четыре старинные книги“: „Загадочный человек“ (1871 года выпуска), „Физическая хрестоматия“ (1924 год издания), „О Ленине“ (1939 года выпуска) и „Володя Ульянов“ (1940 года выпуска), передает УНИАН.
»Кроме того, в коробке также находились 20 старинных монет, изготовленных в XIX-ХХ веках», — заявил Ткач. Большинство монет изготовлены из серебра.
По словам Ткача, книги и монеты, вероятно, «представляют историческую и культурную ценность». Они изъяты.
Напомним, на Украине по закону о «декоммунизации» снесены все памятники Ленину, переименованы все улицы его имени.
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