Украинские пограничники не дали вывезти в Россию две «старинные» книги о Ленине

В Сумской области украинские пограничники задержали украинца, не позволив ему вывезти в Россию четыре «старинных» книги, среди которых две — о Владимире Ленине, а также коллекцию монет, сообщил пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Роман Ткач

Украинец ехал через пункт пропуска «Бачевск». «Во время досмотра его автомобиля Volkswagen пограничники нашли в картонной коробке среди других вещей „четыре старинные книги“: „Загадочный человек“ (1871 года выпуска), „Физическая хрестоматия“ (1924 год издания), „О Ленине“ (1939 года выпуска) и „Володя Ульянов“ (1940 года выпуска), передает УНИАН

»Кроме того, в коробке также находились 20 старинных монет, изготовленных в XIX-ХХ веках», — заявил Ткач. Большинство монет изготовлены из серебра.

По словам Ткача, книги и монеты, вероятно, «представляют историческую и культурную ценность». Они изъяты.