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Киев ознакомил делегацию Канады с ситуацией в Донбассе
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Киев ознакомил делегацию Канады с ситуацией в Донбассе 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: AP Photo / Sergei Chuzavkov
Командующий операции объединённых сил Украины Сергей Наев ознакомил делегацию Канады во главе с канадским министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо с ситуацией в Донбассе, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины.
"Во время презентации текущей ситуации в Донбассе и вокруг него командующий Объединенных сил Сергей Наев подробно проанализировал военные, экономические и политические аспекты, необходимые для эффективного урегулирования ситуации с безопасностью в регионе, он основательно и откровенно ответил на все вопросы канадской стороны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что канадской делегации также показали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали нарушения режима прекращения огня в Донбассе со стороны ополченцев.
По данным ведомства, Наев поблагодарил канадскую делегацию за поддержку и помощь в вопросах развития современных вооруженных сил Украины.
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