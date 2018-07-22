Киев ознакомил делегацию Канады с ситуацией в Донбассе

Командующий операции объединённых сил Украины Сергей Наев ознакомил делегацию Канады во главе с канадским министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо с ситуацией в Донбассе, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины.

"Во время презентации текущей ситуации в Донбассе и вокруг него командующий Объединенных сил Сергей Наев подробно проанализировал военные, экономические и политические аспекты, необходимые для эффективного урегулирования ситуации с безопасностью в регионе, он основательно и откровенно ответил на все вопросы канадской стороны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что канадской делегации также показали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали нарушения режима прекращения огня в Донбассе со стороны ополченцев.

По данным ведомства, Наев поблагодарил канадскую делегацию за поддержку и помощь в вопросах развития современных вооруженных сил Украины.