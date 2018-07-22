«Заря» вырвала победу у «Мариуполя» в стартовом матче чемпионата Украины 

В воскресенье стартовал новый чемпионат Украины. «Заря» играла против «Мариуполя» и пропустила уже на первых минутах с пенальти. Лишь во втором тайме команда Юрия Вернидуба смогла переломить ход матча и забила дважды — 2:1.
Протокол игры
9' Чурко Вячеслав (0:1)
(1:1) Гордиенко Артём 50'
(2:1) Караваев Александр 85'
Махарадзе Заури • Каменюка Никита 9' • Вернидуб Виталий • Сваток Александр • Чеберко Евгений • Гордиенко Артём • Харатин Игорь 38' 69' (Силас (69') • Караваев Александр • Кочергин Владислав 86' (Арвеладзе Леван (86') • Хомченовский Дмитрий 69' (Rafael Ratao (69') • Громов Артём
Запасные: Чуваев Олег • Прийма Василий • Тымчик Александр • Фопала Давид
Худжамов Рустам • Демири Бесир • Белый Максим Игоревич • Яворский Сергей • Кирюханцев Игорь 46' (Полегенько Павел (46') • Мишнёв Дмитрий 24' • Чурко Вячеслав 70' (Горбунов Сергей Олегович (70') • Пихаленок Александр 79' (Хоботенко Сергей (79') • Тищенко Игорь 45' • Фомин Руслан • Гальчук Евгений
Запасные: Коробенко Андрей • Vladyslav Vakula
22 июля. Стадион «Славутич-Арена».