В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии 

«Самое страшное» для Украины — это пренебрежительное отношение со стороны всех в мире, заявила бывший депутат Верховной рады, украинская националистка Ирина Фарион, раскритиковав Хорватию за то, что эта страна забывает об историческом прошлом.
«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине!». Даже хорваты нас посылают», — заявила Фарион в эфире украинского «Пятого канала».
Фарион заявила, что жители Хорватии переселились на Балканы «с территории западной Украины в четвертом-шестом столетии». По ее словам, даже названием страны хорваты обязаны украинцам. Фарион заявила, что в скором времени опубликует сборник статей, в котором рассказывается, что этноним «хорваты» произошел от Хорива — имени одного из братьев, которые, по легенде, основали Киев.
По мнению филологов, слово Хорватия восходит к древнеиранскому слову, обозначающему «страж скота», напоминает РИА «Новости».
Фарион известна своими провокационными и националистическими высказываниями. Ранее она призывала украинцев «давать в челюсть» русскоговорящим гражданам, а также называла русскоязычных граждан Украины «умственно отсталыми предателями» и самой большой проблемой.
Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Власти этой страны пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции — украиноязычие. На Украине также заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами». Подобные информационные вбросы вызывают ажиотаж в обществе и направлены на разработку определенного национального мифа, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.