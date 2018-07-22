В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии

«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине!». Даже хорваты нас посылают», — заявила Фарион в эфире украинского «Пятого канала».

Фарион заявила, что жители Хорватии переселились на Балканы «с территории западной Украины в четвертом-шестом столетии». По ее словам, даже названием страны хорваты обязаны украинцам. Фарион заявила, что в скором времени опубликует сборник статей, в котором рассказывается, что этноним «хорваты» произошел от Хорива — имени одного из братьев, которые, по легенде, основали Киев.

По мнению филологов, слово Хорватия восходит к древнеиранскому слову, обозначающему «страж скота», напоминает РИА «Новости»

Фарион известна своими провокационными и националистическими высказываниями. Ранее она призывала украинцев «давать в челюсть» русскоговорящим гражданам, а также называла русскоязычных граждан Украины «умственно отсталыми предателями» и самой большой проблемой.