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Вернидуб: «Из-за слов „Слава Украине!“ очень сильно подгорело у наших недавних „братьев“»
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Вернидуб: «Из-за слов „Слава Украине!“ очень сильно подгорело у наших недавних „братьев“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб рассказал, как воспринял скандал, в котором оказались замешаны защитник сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич, входивший в состав хорватской делегации на чемпионате мира — 2018.
После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира в соцсетях появилось видео, на котором Вида и Вукоевич упомянули Украину. «Слава Украине!» — говорит Вида на видео. «Это победа за „Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперед», — добавляет Вукоевич. В России эти высказывания восприняли неоднозначно. Вида принес извинения, а Вукоевича впоследствии был отчислен из состава хорватской делегации на ЧМ-2018.
«Хочу сказать, что эти ребята просто супер и большие молодцы за то, что поддержали нашу страну. Из-за слов «Слава Украине!» очень сильно подгорело у наших недавних «братьев-россиян». Это катастрофа! Почему Viva la France! или «Вперед, Россия» — это нормально, а «Слава Украине» — это националистический лозунг? Какими дебилами нужно быть, чтобы говорить подобные вещи. Чему тут удивляться? Пропаганда и политика — это то, чем занимаются наши «братья».
В большей степени я не понял, почему Огнена Вукоевича уволили из сборной Хорватии. Не вижу ничего страшного в словах: «Слава Украине». Просто не вижу! Как это можно сравнивать с националистическим кличем? В нашей многомиллионной стране, практически все так здороваются. И я другой раз говорю: «Слава Україні» или отвечаю «Навіки слава!». Что в этом плохого, если я люблю свою страну, в которой родился и живу? Мне что, ее ненавидеть? Сложная ситуация для понимания, которая произошла с Видой и Вукоевичем», — заявил Вернидуб в интервью Footboom.com.
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