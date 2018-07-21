Вернидуб: «Из-за слов „Слава Украине!“ очень сильно подгорело у наших недавних „братьев“»

После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира в соцсетях появилось видео, на котором Вида и Вукоевич упомянули Украину . «Слава Украине!» — говорит Вида на видео. «Это победа за „Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперед», — добавляет Вукоевич. В России эти высказывания восприняли неоднозначно. Вида принес извинения, а Вукоевича впоследствии был отчислен из состава хорватской делегации на ЧМ-2018.

«Хочу сказать, что эти ребята просто супер и большие молодцы за то, что поддержали нашу страну. Из-за слов «Слава Украине!» очень сильно подгорело у наших недавних «братьев-россиян». Это катастрофа! Почему Viva la France! или «Вперед, Россия» — это нормально, а «Слава Украине» — это националистический лозунг? Какими дебилами нужно быть, чтобы говорить подобные вещи. Чему тут удивляться? Пропаганда и политика — это то, чем занимаются наши «братья».

В большей степени я не понял, почему Огнена Вукоевича уволили из сборной Хорватии. Не вижу ничего страшного в словах: «Слава Украине». Просто не вижу! Как это можно сравнивать с националистическим кличем? В нашей многомиллионной стране, практически все так здороваются. И я другой раз говорю: «Слава Україні» или отвечаю «Навіки слава!». Что в этом плохого, если я люблю свою страну, в которой родился и живу? Мне что, ее ненавидеть? Сложная ситуация для понимания, которая произошла с Видой и Вукоевичем», — заявил Вернидуб в интервью Footboom.com.

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