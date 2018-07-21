Моряков «Норда» не пускают домой

Члены экипажа крымского рыболовецкого судна «Норд» по-прежнему находятся на территории Украины , сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов . Он также назвал лицемерным заявления украинских властей о том, что они не против выезда моряков с территории их государства.

Моряки судна «Норд» все еще находятся «в заложниках» на территории Украины, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

«Моряки российского сейнера «Норд» по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины. Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан — моряков этого сейнера», — отметил Мурадов.

Он также подчеркнул, что моряки «Норда» являются россиянами, а не украинцами и «не предадут» гражданство России , чтобы покинуть территорию Украины. Мурадов добавил, что Киев продолжает препятствовать возвращению моряков в Крым и подобные действия «не могут оставаться безнаказанными и без последствий».

О том, что члены экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно выехать с территории Украины и их там никто не удерживает, заявила пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик 18 июля. По ее словам, являющиеся гражданами Украины члены экипажа могут покинуть судно и вернуться домой.

Задержание крымского судна «Норд» под флагом России в акватории Азовского моря 25 марта осуществила украинская погранслужба. На борту были 10 членов экипажа, все они являются гражданами России, однако официальный Киев уверен, что моряки являются украинцами. Капитану судна Владимиру Горбенко вменили в вину «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». По данному обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы.

российском МИДе после случившегося заявляли, что будут добиваться наиболее скорого освобождения всего экипажа. Как сообщило крымское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ), в захвате «Норда» подозревают экипаж украинских пограничников. В данный момент их личности установлены и объявлены в международный розыск.

В посольстве РФ в Киеве сообщили, что члены экипажа российского судна «Норд», которых 19 апреля не выпустили с территории Украины, не задержаны, но им грозит штраф. У моряков были изъяты российские паспорта, а пограничники выдали им протоколы о совершении административного нарушения в попытке пересечь границу «по несоответствующим документам». «С каких это пор паспорт заграничный граждан Российской Федерации считается несоответствующим документом, там не поясняется. Дело об административном нарушении будет передано в суд», –— заявил представитель посольства.

Отмечается, что в данный момент адвокаты россиян и российские дипломаты пытаются вернуть моряков домой. «Они не задержаны, по-прежнему находятся на территории Украины. Находятся с адвокатами, консульскими сотрудниками нашими, их не оставляют, не бросают, продолжаем работать», –— отметил дипломат.

По его словам, украинские власти принимают все возможные меры, чтобы воспрепятствовать возвращению моряков в Россию. «Они устали, измучены постоянными переездами, но в то же время все необходимое они получают, насколько это возможно в тех условиях, в которых они вынуждены пребывать», — сообщили в посольстве.

В тот же день — 20 апреля — морякам «Норда» вернули российские паспорта, заявила представитель владельца судна — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева . «По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право», — сказала Шевелева журналистам и также добавила, что некоторые вопросы в правовом поле Украины остаются нерешенными.

20 апреля за оказание помощи в выезде из Украины экипажа судна «Норд» в базу скандального украинского сайта «Миротворец» попало руководство консульства России в Харькове

Как написали на странице сайта в фейсбуке, «руководство консульства в городе Харьков в полном составе» вносится в базу сайта за «организацию незаконного пересечения госграницы» моряками «Норда», которых Киев считает гражданами страны из-за их крымского происхождения.