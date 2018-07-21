Добьется ли Киев санкций в отношении портов РФ

Есть ли у Киева шансы добиться международных санкций в отношении портов РФ в Чёрном море

Украина ведёт переговоры с западными партнёрами о введении санкций в отношении черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря и досмотра украинских судов. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. По его словам, Москва также должна понести ответственность за строительство Крымского моста. Как подчёркивают эксперты, оснований для новых финансовых ограничений нет, поскольку Москва действует согласно нормам международного права. Кроме того, политологи отмечают, что сейчас ни США , ни ЕС не заинтересованы в новой конфронтации с Россией.

Киев обсуждает с западными партнёрами, в том числе с Вашингтоном, возможность введения финансовых ограничений в отношении российских портов из-за якобы блокады Азовского моря. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

В этой связи чиновник отметил рост «санкционной волны» против РФ. Он подчеркнул, что рассмотрение возможности расширения ограничительных мер в конгрессе США — «более чем адекватный ответ на все бесчинства России». По его мнению, Москва должна понести ответственность за возведение Крымского моста.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнёрами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — заявил Омелян в эфире телеканала «112 Украина».

Отметим, что украинский министр ранее упоминал о подобном обсуждении с западными коллегами. По его словам, со стороны Киева есть несколько инициатив, но нужно понять, обретут ли они поддержку.

Как считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, желания Киева не соприкасаются с реальностью.

«Если Украина сама введёт эти санкции, их никто не заметит. Чтобы они имели какой-то эффект, им нужна поддержка Запада. Киев и ведёт переговоры с Западом. Но вести переговоры и ввести санкции — это же разные вещи. Никто не может запретить украинским дипломатам встречаться со своими западными партнёрами и говорить: «А вот не худо было бы ввести санкции», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

«Для введения санкций нет причин»

«Нет абсолютно никаких причин для введения санкций, поскольку никакой блокады со стороны России не существует… Обострение ситуации в Азовском море связано прежде всего с деятельностью Украины. Достаточно вспомнить произошедшее с судном «Норд», которое они задержали и экипаж которого до сих пор не выпускают за пределы государства, не дают возможности вернуться в Крым», — заявил он в разговоре с RT.

По его мнению, предложенные Киевом инициативы могут поддержать только страны с выраженной русофобской политикой, но большинство государств ЕС не поддержат эту меру.

Аналогичной позиции придерживается аналитик Ростислав Ищенко . По его мнению, в настоящее время в ЕС, наоборот, рассматривают полную отмену антироссийских санкций.

«Очевидно, если ситуация вдруг драматически не поменяется, уже к началу следующего политического года при рассмотрении вопроса о продлении, возможно, дело уже будет обстоять иначе — если и не весь пакет отменить, то частично продлить, а от чего-то отказаться. На фоне попыток Трампа наладить отношения с Путиным введение санкций контрпродуктивно», — пояснил эксперт.

Россия может пересмотреть конвенцию Монтрё о статусе проливов, если в отношении черноморских портов будут введены санкции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . Согласно документу, торговые суда всех стран мира могут свободно перемещаться через проливы как в мирное, так и в военное время.

«Учитывая, что наши отношения с Турцией на подъёме, думаю, что Запад сам не очень обрадуется, если такие санкции мы будем вводить. Потому что многие западные транспортные фирмы как раз пользуются этими портами в большей степени, чем мы своими черноморскими портами пользуемся для перевозки, учитывая тот экспортный потенциал, который та же Европа имеет», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Он также выразил сомнение, что Запад примет инициативы Киева, так как они неразумны.

Ситуация с «Нордом»

Крымское судно «Норд» с десятью членами экипажа — гражданами РФ было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. В отношении капитана корабля возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюремного заключения. При этом в апреле двум членам экипажа удалось вернуться в Крым, тогда как их семерых коллег удерживают на территории Украины, поскольку Киев считает их украинскими гражданами.

По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, именно ситуация с незаконным задержанием «Норда» привела к желанию Киева сделать международной проблематику Азовского моря. Однако он отметил, что Запад не заинтересован в раздувании очередной конфликтной ситуации.

«Нет никаких оснований для какого-то международного вмешательства. За исключением факта захвата «Норда», который Украина захватила по-пиратски в международных водах, всё там проходит в точном соответствии с международным законодательством — это первое. Во-вторых, Запад, который раньше мог и безосновательно вмешиваться, и вводить санкции, сейчас пытается наладить отношения с Россией», — считает он.

По мнению Леонида Калашникова, напряжённость в Азовском море присутствовала всегда, но инцидентом с «Нордом» Украина открыла ящик Пандоры.

«В связи с этим возникли ряд инцидентов, которые эту безопасность подрывают. Помните, они отбуксировали к себе рыболовецкое судно, до сих пор держат его под арестом, так что пусть адресуют себе повышение этой напряжённости», — пояснил представитель Госдумы.

Обстановка во внутренних водах РФ и Украины

Мариуполя. Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, российская сторона с 29 апреля по 16 июля задержала для досмотра без объяснения причин 148 судов, следовавших через Керченский пролив к портам Бердянска

Между тем накануне замглавы МИД Украины Елена Зеркаль указала на положения международного морского права, согласно которым военные корабли имеют право досматривать гражданские суда. Она также отметила, что ведомство не получило ни одной жалобы от судовладельцев или капитанов кораблей в связи с действиями российской стороны.

Напомним, что пограничное управление ФСБ по Крыму и Севастополю усилило патрулирование в акватории Керченского пролива в целях предотвращения попыток незаконного проникновения, пресечения контрабанды, браконьерства, а также для обеспечения безопасности мореплавания и Крымского моста.

«Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков», — поясняли в ведомстве.

Добавим, 24 декабря 2003 года РФ и Украина подписали договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, эти территории являются внутренними водами двух стран, а все возникающие вопросы и споры урегулируются мирными способами.

Между тем в начале июля депутаты Верховной рады от фракции «Самопомощь» зарегистрировали законопроект, который предусматривает расторжение соглашения.

«Они, конечно, могут попытаться в одностороннем порядке расторгнуть договор. Если они расторгнут, то у них будут проблемы. Мы же расторгать ничего не будем, а будем руководствоваться этим договором так, как заключили его в 2003 году», — пояснил сенатор Цеков.