Украина придумала наказание за Крымский мост

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он.

По мнению Омеляна, санкции должны стать ответом на строительство Крымского моста. Он считает, что санкций против России становится все больше.

«Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ», — заявил он.

Ранее на Украине заявили, что российские, украинские и западные компании, задействованные в строительстве Крымского моста, должны быть подвергнут санкциям.