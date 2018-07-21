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Украина придумала наказание за Крымский мост
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Украина придумала наказание за Крымский мост 

Рамблер 2 часа назад
Украина намерена добиваться введения санкций против Черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря, сообщает «112 Украина» со ссылкой на министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он.
По мнению Омеляна, санкции должны стать ответом на строительство Крымского моста. Он считает, что санкций против России становится все больше.
«Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ», — заявил он.
Ранее на Украине заявили, что российские, украинские и западные компании, задействованные в строительстве Крымского моста, должны быть подвергнут санкциям.
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