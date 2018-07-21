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Украина придумала для России морские санкции
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Украина придумала для России морские санкции 

Lenta.ru 1 час назад
Киев работает над введением санкций против российских портов в Черном море. Об этом заявил в интервью телеканалу «112 Украина» министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал он.
Омелян подчеркнул, что эти санкции должны стать ответом на строительство Крымского моста. «Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства России», — подчеркнул он.
28 июня Заместитель министра обороны Украины адмирал Игорь Кабаненко 28 июня заявил, что Киеву следует готовиться к худшим сценариям в Азовском море. В тот же день пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Полковник Олег Слободян сообщил, что украинским пограничникам на Азовском море не хватает ресурсов и техники для противостояния России.
29 мая на Украине заявили, что готовят меры воздействия на российские, украинские и западные компании, которые были задействованы в строительстве Крымского моста. Киев надеется, что США и ЕС поддержат их.
Переправа через Керченский пролив открылась 15 мая. Соединивший Тамань и Керчь мост стал самым протяженным в России — 19 километров. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.
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