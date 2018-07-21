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Житель Луганска обнаружил на улице самодельную бомбу
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Житель Луганска обнаружил на улице самодельную бомбу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Луганска обнаружил на улице самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.
"Двадцать первого июля 2018 года в дежурную часть МВД ЛНР поступило сообщение о том, что житель Луганска возле своего автомобиля обнаружил неизвестный предмет, внешне похожий на взрывное устройство", — сказали в МВД.
По данным министерства, выехавшие на место сотрудники силовых ведомств ЛНР обнаружили самодельное взрывное устройство и обезвредили его на месте "путем отключения часового механизма из схемы электроцепи".
"Сотрудниками полиции был осуществлен осмотр прилегающей территории, вторичных взрывных устройств и подозрительных объектов не обнаружено", — уточнили в МВД.
Сообщается, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются причастные к преступлению.
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