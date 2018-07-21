Житель Луганска обнаружил на улице самодельную бомбу

Житель Луганска обнаружил на улице самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в центре по взаимодействию с общественностью МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Двадцать первого июля 2018 года в дежурную часть МВД ЛНР поступило сообщение о том, что житель Луганска возле своего автомобиля обнаружил неизвестный предмет, внешне похожий на взрывное устройство", — сказали в МВД.

По данным министерства, выехавшие на место сотрудники силовых ведомств ЛНР обнаружили самодельное взрывное устройство и обезвредили его на месте "путем отключения часового механизма из схемы электроцепи".

"Сотрудниками полиции был осуществлен осмотр прилегающей территории, вторичных взрывных устройств и подозрительных объектов не обнаружено", — уточнили в МВД.

Сообщается, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются причастные к преступлению.