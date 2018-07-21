Порошенко принял решение по крушению MH17

Нидерланды будут судить виновных в крушении Boeing 777

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о международно-правовом сотрудничестве с Нидерландами . Согласно ему, последние обретают «компетенцию преследовать лица за преступления», относящиеся к крушению MH17 в 2014 году в небе над Донбассом. По договору, в случае невозможности передать Амстердаму обвиненных они будут отбывать наказание на Украине.

Закон о международно-правовом сотрудничестве с Нидерландами подписал президент Украины Петр Порошенко. Согласно этому документу, Нидерландам предоставляется возможность провести суд по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском Boeing , сообщили в пресс-службе украинского президента.

Как отметили в Минюсте Украины, по этому соглашению Нидерланды получают «компетенцию преследовать лица за преступления», имеющие отношение к крушению MH17. Заседания суда, гласит документ, будут проходить в Нидерландах, предположительно, в Гааге

Договор предусматривает возможность использования в ходе судебных заседаний видеоконференции. Если экстрадировать обвиняемых в Нидерланды будет невозможно, то они будут отбывать наказание на Украине.

Ратификация этого соглашения Верховной радой состоялась на Украине еще 12 июля. Идею заключения международно-правового сотрудничества с Нидерландами одобрил 241 депутат. Уполномоченными от украинской стороны стали Генпрокуратура и минюст, а со стороны Нидерландов — министр безопасности и юстиции.

Взаимодействие Украины и Нидерландов по вопросу расследования крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17 началось еще в июле 2017 года, когда министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок подписали соглашение о предоставлении нидерландской стороне права судить обвиняемых в крушении малазийского Boeing.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур Малайзия ), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Тогда на борту лайнера находились 298 человек, 192 из которых — граждане Нидерландов. Все пассажиры воздушного судна погибли.

Первые итоги расследования Cовместной следственной группы (ССГ), состоящей из австрийских, бельгийских, малазийских, нидерландских и украинских специалистов, были обнародованы только в этом году 24 мая.

По версии экспертов, в 2014 году авиалайнер был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». По словам представителей следственной группы, ЗРК входил в состав 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил России , находящейся в районе Курска . Следователи также утверждают, что проследили весь маршрут переброски «Бука» из-под Курска на восток Украины и детально изучили фиксировавшие передвижение этого ЗРК снимки. «Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации», — сообщил в Гааге на пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) ее представитель Уилберт Паулсен.

По его заверениям. все обнаруженные следственной группой факты якобы свидетельствуют о том, что самолет сбили именно из «Бука», прилетевшего на неподконтрольную Киеву территорию из РФ.

К тому же, как утверждали на пресс-конференции, ССГ подтвердила причастность к катастрофе воздушного судна большинства из 100 попавших под подозрение два года назад человек, заявил главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке

В связи с этими заявлениями 29 июня страны Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе согласились с тем, что России необходимо признать свою вину в крушении «Боинга-777». « Евросовет подтверждает полную поддержку резолюции СБ ООН 2166, касающуюся сбитого рейса МН17. Он призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности», — написали в документе по итогам первого дня работы саммита.

Джули Бишоп. В то же время в австралийском внешнеполитическом ведомстве не настаивают на том, чтобы Россия взяла на себя ответственность за катастрофу, а призывают ее начать диалог по этому вопросу. Об этом заявила главы МИД Австралии

«Мы надеемся, что в ходе переговоров с Россией сможем начать диалог об обстоятельствах, приведших к трагической гибели невинных людей», — написали на сайте ведомства.

Российская сторона, в свою очередь, незамедлительно ответила на брошенные в ее адрес обвинения. 25 мая Министерство обороны России категорически отвергло теорию голландских следователей о том, что данная ракета ЗРК «Бук» принадлежала российской армии. «Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности Вооруженных сил РФ к трагедии является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса „Бук“», — отмечается в сообщении ведомства.

Серийный номер представленного двигателя говорит о том, что его произвели в 1986 году в СССР, при этом предельным сроком эксплуатации данного вооружения был 2011 год. По истечении установленного срока, сообщили в министерстве, все ракеты этого типа выпуска изъяли из оборота, списали и отправили на утилизацию.