СБУ заявила о поимке гранатометчика

Сотрудники подразделения экономической безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали диверсанта из ДНР, говорится в сообщении на сайте СБУ в субботу.
В сообщении уточняется, что оперативники установили, что житель Донецка, который в последнее время проживал на территории Харьковской области, был завербован представителями госбезопасности ДНР для совершения диверсионного акта на железной дороге.
Диверсию в виде подрыва поезда планировалось совершить с помощью реактивного противотанкового гранатомета. Состав перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд ВСУ в зоне конфликта.
Сотрудники службы безопасности Украины совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта у железнодорожной станции Основа в Харькове при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд.
У диверсанта изъят гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом. Возбуждено уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины ("диверсия").
В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленник с 2002 года отбывал в исправительной колонии 14-летний срок за убийство. Решается вопрос об избрании меры ему пресечения в виде содержания под стражей.