СБУ заявила о поимке гранатометчика, пытавшегося уничтожить поезд

Сотрудники подразделения экономической безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали диверсанта из ДНР, говорится в сообщении на сайте СБУ в субботу.

В сообщении уточняется, что оперативники установили, что житель Донецка , который в последнее время проживал на территории Харьковской области, был завербован представителями госбезопасности ДНР для совершения диверсионного акта на железной дороге.

Диверсию в виде подрыва поезда планировалось совершить с помощью реактивного противотанкового гранатомета. Состав перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд ВСУ в зоне конфликта.

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта у железнодорожной станции Основа в Харькове при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд.

У диверсанта изъят гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом. Возбуждено уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины ("диверсия").