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Порошенко дал свет в деле о крушении МН17
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Порошенко разрешил Нидерландам проводить суд по делу о крушении МН17 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году, сообщает в субботу пресс-служба президента.
Соглашение в июле 2017 года подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок. По информации Минюста Украины, "подписанный документ предусматривает, что у Нидерландов есть компетенция преследовать лица за преступления", связанные с крушением самолета МН17. Документ также устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде — скорее всего, в Гааге. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции. Те, кто не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок на Украине. Парламент Украины его ратифицировал 12 июля, приняв соответствующий закон.
"Президент Петр Порошенко подписал законы "О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014" и "О выполнении соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014", — говорится в сообщении на сайте президента.
По данным пресс-службы, ратификация обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов. В частности, особенности передачи Украиной Нидерландам уголовного дела, выполнения запроса компетентного органа Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории королевства в режиме видеоконференции.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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