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Экономист о решении ВТО в пользу России: Киев будет «строчить» иски
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Экономист о решении ВТО в пользу России: Киев будет «строчить» иски 

РИА Новости 5 часов назад
Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву по поводу пошлин на нитрат аммония российского производства, следует из документов ВТО.
"Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония — ред.) и не предоставив адекватного объяснения этому решению", — говорится в документах. Украина внесла собственные коррективы при подсчете внутренних цен на газ в России, поясняет ВТО.
Арбитраж также поддержал российскую претензию в том, что украинские власти действовали «непоследовательно», включив в основное разбирательство частную компанию «Еврохим», разница между внутренними и экспортными ценами которой была минимальной.
Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как Киев может отреагировать на данное решение.
"Как на это может реагировать Украина? Ну, постарается как-то нам насолить. Вообще я должен сказать, что в Киеве сегодня в подготовке разного рода исковых заявлений задействована сотня чиновников самых разных министерств. Они просто строчат эти исковые заявления в самые разные инстанции — Европейский суд по правам человека, в разные арбитражные суды. Исковые заявления касаются самых разных вопросов: начиная, скажем, претензиями по газу, исковые заявления, связанные с Крымом, дальше — по Донбассу… В общем, Киев сегодня находится в сложном положении. Судя по всему, Международный валютный фонд не выдаст в текущем году очередной транш займа, так что им надо где-то искать деньги, вот они и пытаются таким образом зарабатывать. Но думаю, что КПД таких исковых заявлений будет невысоким, да и такие процессы затягиваются на долгие годы", — сказал Валентин Катасонов.
Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и установила для них пятилетний срок действия. Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входящих в состав финансово-промышленной Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.
Россия подала иск в ВТО в мае 2015 года, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение ВТО. Основная претензия России заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.
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