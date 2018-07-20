Экономист о решении ВТО в пользу России: Киев будет «строчить» иски

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву по поводу пошлин на нитрат аммония российского производства, следует из документов ВТО.

"Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония — ред.) и не предоставив адекватного объяснения этому решению", — говорится в документах. Украина внесла собственные коррективы при подсчете внутренних цен на газ в России, поясняет ВТО.

Арбитраж также поддержал российскую претензию в том, что украинские власти действовали «непоследовательно», включив в основное разбирательство частную компанию «Еврохим» , разница между внутренними и экспортными ценами которой была минимальной.

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как Киев может отреагировать на данное решение.

"Как на это может реагировать Украина? Ну, постарается как-то нам насолить. Вообще я должен сказать, что в Киеве сегодня в подготовке разного рода исковых заявлений задействована сотня чиновников самых разных министерств. Они просто строчат эти исковые заявления в самые разные инстанции — Европейский суд по правам человека , в разные арбитражные суды. Исковые заявления касаются самых разных вопросов: начиная, скажем, претензиями по газу, исковые заявления, связанные с Крымом , дальше — по Донбассу… В общем, Киев сегодня находится в сложном положении. Судя по всему, Международный валютный фонд не выдаст в текущем году очередной транш займа, так что им надо где-то искать деньги, вот они и пытаются таким образом зарабатывать. Но думаю, что КПД таких исковых заявлений будет невысоким, да и такие процессы затягиваются на долгие годы", — сказал Валентин Катасонов.

Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и установила для них пятилетний срок действия. Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входящих в состав финансово-промышленной Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа . Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.

Россия подала иск в ВТО в мае 2015 года, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение ВТО. Основная претензия России заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!