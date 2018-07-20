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Вертолет Януковича приказали сбить
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Пилот Януковича рассказал о приказе сбить вертолет экс-президента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что суд по делу о госизмене экс-президента Украины отказался заслушать показания пилота вертолета, перевозившего бывшего украинского лидера из Харькова в Донецк.
"Повестка свидетелю выписана именно на 20.07.2018, защита в предыдущем заседании уведомила суд о готовности этого важного свидетеля дать показания этого числа. Защита прибыла сегодня в суд для допроса свидетеля, но заседание так и не началось", — написал Сердюк в Facebook.
Адвокат также опубликовал показания пилота вертолета Аркадия Ярощука, перевозившего Януковича. Кроме того, юрист приложил расшифровку радиопереговоров экипажа с военным диспетчером.
"Для вас важная информация. Распоряжением и.о. Президента (Александра Турчинова — Прим. ред.) вам приказано вернуться в Харьков, в случае неповиновения будет открыт огонь на поражение", — говорится в расшифровке радиоэфира.
Пилот объяснил невозможность выполнения приказа из-за сложных погодных условий, и после повторных запросов со стороны диспетчера борту все же одобрили следование курсом в аэропорт Донецка.
При этом Ярощук также подчеркнул, что для обеспечения безопасности Януковича было принято решение, что политик полетит на борту сопровождения, в то время как на борту №1 в Донецк отправились сотрудники службы безопасности.
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