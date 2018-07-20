Вертолет Януковича приказали сбить

Пилот Януковича рассказал о приказе сбить вертолет экс-президента

"Повестка свидетелю выписана именно на 20.07.2018, защита в предыдущем заседании уведомила суд о готовности этого важного свидетеля дать показания этого числа. Защита прибыла сегодня в суд для допроса свидетеля, но заседание так и не началось", — написал Сердюк в Facebook.

Адвокат также опубликовал показания пилота вертолета Аркадия Ярощука, перевозившего Януковича. Кроме того, юрист приложил расшифровку радиопереговоров экипажа с военным диспетчером.

"Для вас важная информация. Распоряжением и.о. Президента (Александра Турчинова — Прим. ред.) вам приказано вернуться в Харьков, в случае неповиновения будет открыт огонь на поражение", — говорится в расшифровке радиоэфира.

Пилот объяснил невозможность выполнения приказа из-за сложных погодных условий, и после повторных запросов со стороны диспетчера борту все же одобрили следование курсом в аэропорт Донецка.

При этом Ярощук также подчеркнул, что для обеспечения безопасности Януковича было принято решение, что политик полетит на борту сопровождения, в то время как на борту №1 в Донецк отправились сотрудники службы безопасности.