В ЛНР заявили о разведчиках НАТО у Станицы Луганской 

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко заявил о разведывательном подразделении НАТО в районе Станицы Луганской в Донбассе.
"Нами установлено, что вблизи села Александровка Станично-Луганского района, в лесном массиве располагается база, на которой дислоцируется хорошо экипированное и технически оснащенное НАТОвское разведподразделение", — заявил Филипоненко в пятницу на брифинге.
По данным Народной милиции ЛНР, западные инструкторы обучают украинских силовиков в реальных условиях и используют в качестве объектов условного противника позиции националистических батальонов и ВС Украины. «Одновременно подобные налеты и засада используются для обвинения Народной милиции в нарушении „хлебного“ перемирия», — утверждает Филипоненко.
Он заявил, что систематическое привлечение Киевом военных инструкторов НАТО осложняет процесс мирного урегулирования.
Филипоненко добавил, что в районе населенного пункта Светлодарск также дислоцируется около взвода наемников из стран Прибалтики и Восточной Европы.