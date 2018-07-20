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В ЛНР заявили о разведчиках НАТО у Станицы Луганской
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В ЛНР заявили о разведчиках НАТО у Станицы Луганской 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко заявил о разведывательном подразделении НАТО в районе Станицы Луганской в Донбассе.
"Нами установлено, что вблизи села Александровка Станично-Луганского района, в лесном массиве располагается база, на которой дислоцируется хорошо экипированное и технически оснащенное НАТОвское разведподразделение", — заявил Филипоненко в пятницу на брифинге.
По данным Народной милиции ЛНР, западные инструкторы обучают украинских силовиков в реальных условиях и используют в качестве объектов условного противника позиции националистических батальонов и ВС Украины. «Одновременно подобные налеты и засада используются для обвинения Народной милиции в нарушении „хлебного“ перемирия», — утверждает Филипоненко.
Он заявил, что систематическое привлечение Киевом военных инструкторов НАТО осложняет процесс мирного урегулирования.
Филипоненко добавил, что в районе населенного пункта Светлодарск также дислоцируется около взвода наемников из стран Прибалтики и Восточной Европы.
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