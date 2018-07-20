Силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе

Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольных ДНР Горловке и Докучаевске повреждено пять домов, гараж, а также кровля депо и административное здание Докучаевского флюсо-доломитного комбината.