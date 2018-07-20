На Украине раскопали могилу ведьмы

В селе Легедзино (Черкасская область, Украина ) во время раскопок нашли могилу женщины, которую при жизни, возможно, обвиняли в колдовстве. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, речь идет о захоронении III–IV веков. В могиле нашли останки женщины в возрасте до 25 лет, которую похоронили «нетрадиционным» способом.

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Сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко рассказал, что женщина была похоронена лицом вниз и с заведенной за спину рукой. Традиционного погребального инвентаря в ее могиле не нашли.