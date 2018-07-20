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На Украине раскопали могилу ведьмы
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Опубликована запись пытки в российской колонии

На Украине раскопали могилу ведьмы 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Reuters
В селе Легедзино (Черкасская область, Украина) во время раскопок нашли могилу женщины, которую при жизни, возможно, обвиняли в колдовстве. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, речь идет о захоронении III–IV веков. В могиле нашли останки женщины в возрасте до 25 лет, которую похоронили «нетрадиционным» способом.
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Сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко рассказал, что женщина была похоронена лицом вниз и с заведенной за спину рукой. Традиционного погребального инвентаря в ее могиле не нашли.
Ранее о найденной «могиле ведьмы» рассказали немецкие археологи. Захоронение 500-751 годов было обнаружено во время строительства дороги рядом с городом Цайц. Девушка 16-18 лет была погребена лицом вниз, ее руки связали, а в спину воткнули железный прут.
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