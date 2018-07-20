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Киев не согласится на референдум в Донбассе
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Киев не согласится на проведение референдума в Донбассе по сценарию России 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Киев не согласится на проведение референдума в Донбассе по сценарию России, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины Георгий Логвинский.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в качестве одного из вариантов урегулирования кризиса в Донбассе. Источники агентства, которые присутствовали на совещании Путина с послами и постоянными представителями РФ, сообщили, что речь идет о референдуме под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР выскажутся о статусе территорий. Путин и Трамп договорились не озвучивать публично данный план, чтобы президент США имел возможность его обдумать.
"Мы будем защищать свои интересы… Украина и большинство стран международного сообщества это (референдум — ред) не примут, если даже это поддержит, например, США", — заявил Логвинский в комментарии телеканалу "112 Украина".
Согласно Конституции Украины, вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно на всеукраинском референдуме.
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