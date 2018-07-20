В России отреагировали на минирование Азовского моря

Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев назвал предложение бывшего командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука о минировании Азовского моря угрозой безопасности для военного и гражданского судоходства и нарушением международных норм.

Ранее Гайдук в эфире "Громадского радио" заявил о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.

Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов. Помимо этого, вице-адмирал призвал проводить военные учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

"Видимо, он решил вспомнить исторический факт, когда фашисты минировали Балтийское море, что приводило к гибели военных и гражданских судов в его акватории. Это нарушение международных норм и правил. Это позиция агрессора. Никто не объявлял войны", — заявил РИА Новости в пятницу Валуев.

Кроме того, адмирал отметил, что сомнение вызывает вопрос о наличии у Украины достаточного количества мин, чтобы заминировать Азовское море и способность воплотить это предложение.