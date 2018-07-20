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В России отреагировали на минирование Азовского моря
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Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев назвал предложение бывшего командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука о минировании Азовского моря угрозой безопасности для военного и гражданского судоходства и нарушением международных норм.
Ранее Гайдук в эфире "Громадского радио" заявил о необходимости минирования Азовского моря. По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.
Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов. Помимо этого, вице-адмирал призвал проводить военные учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.
"Видимо, он решил вспомнить исторический факт, когда фашисты минировали Балтийское море, что приводило к гибели военных и гражданских судов в его акватории. Это нарушение международных норм и правил. Это позиция агрессора. Никто не объявлял войны", — заявил РИА Новости в пятницу Валуев.
Кроме того, адмирал отметил, что сомнение вызывает вопрос о наличии у Украины достаточного количества мин, чтобы заминировать Азовское море и способность воплотить это предложение.
Как сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, комментируя нереальность предложения Гайдука, бывшему адмиралу следует снять не только погоны, но и пиджак.
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