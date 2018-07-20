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Премьер Украины поручил обеспечить накопление стратегического запаса хлора
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Премьер Украины поручил обеспечить накопление стратегического запаса хлора 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу дал поручение обеспечить в стране стратегический запас жидкого хлора, необходимого для обеззараживания воды, сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.
Ранее единственный производитель жидкого хлора в стране, предприятие «ДнепрАзот» сообщило, что из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее предприятие заявило, что готово возобновить производство хлора и передало в Антимонопольный комитет Украины предложения о повышении цен на продукцию. В пятницу предприятие заявило о возобновлении производства жидкого хлора.
"Под председательством премьер-министра состоялось совещание, на котором были даны четкие указания относительно усиления возможностей обеспечения государства стратегическим запасом хлора. Это касается как импортного накопления, так и отечественного хлора", — заявил Зубко в эфире телеканала «112 Украина».
Он отметил, что осуществляется прямой импорт хлора из Румынии на Украину для создания резерва, а также диверсификации поставок. По словам Зубко, предприятие «ДнепрАзот» в пятницу возобновил производство жидкого хлора. «Мы ожидаем первой отгрузки», — сказал он.
По словам вице-премьера, в пятницу состоялось заседание комиссии госслужбы по ЧС, где был рассмотрен вопрос ответственности руководителей органов местного самоуправления и руководителей частных и коммунальных предприятий за эффективную и бесперебойную работу критической инфраструктуры.
Ранее Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц предприятия «ДнепрАзот», которые привели к дефициту жидкого хлора для очистки воды.
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