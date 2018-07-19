«Крымское досье»: в число врагов полустрова зачислены Ахеджакова, Ефремов, Собчак 

Политолог Алексей Макаркин: составители списка хотят добиться повышенного внимания к себе
Общественная палата Крыма составляет так называемое «крымское досье», куда, помимо украинских журналистов, политиков и бывших работников администрации, включает известных российских деятелей культуры, оспаривающих законность присоединения полуострова к России. Фигурантами списка уже стали кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, прозаик Владимир Войнович, сатирик Виктор Шендерович, писательница Людмила Улицкая, телеведущая Ксения Собчак.
«Мониторинговая группа Общественной палаты Республики Крым по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму, продолжает работу по формированию «крымского досье» политических деятелей Украины и России, не признающих выбор крымчан в марте 2014 года, публичные заявления и действия которых направлены на разжигание межнациональной вражды, ущемление прав и свобод крымчан, содержат угрозы в совершении террористических актов», — говорится в релизе Общественной палаты Крыма.
«Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года, что оскорбляет жителей полуострова. Сомнения творческих людей можно было бы понять, если бы они прибыли в Крым, чтобы разобраться, что происходит в республике, встретиться с местными жителями, которые были их поклонниками, а теперь удивлены враждебной позицией былых кумиров», — говорится в заявлении.
Представители Общественной палаты Крыма уверяют, что собираемое ими досье не станет аналогом украинского ресурса «Миротворец», где выкладываются личные данные критиков киевских властей и известных россиян, побывавших в Крыму после его присоединения к России. При этом в документе отмечается, что собираемые материалы будут переданы в правоохранительные органы.
Как стоит относиться к этой инициативе? С этими вопросами корреспондент «КВ» обратился к заместителю директора Центра политических технологий, политологу Алексею МАКАРКИНУ.
«Составление любых «черных списков» — это всегда плохо, кто бы этим не занимался», — считает политолог. Вместе с тем Макаркин считает, что появление «крымского досье» вызвано главным образом тем, что его составителям «хочется чем-то заняться и напомнить о себе».
«В 2014 году Крым был центром всеобщего внимания, сегодня этого внимания уже нет, большинство россиян относятся к полуострову, как к обычному субъекту федерации», — утверждает политолог. Целевой аудиторией составителей списка являются российские силовики и патриотическая интернет-аудитория. Макаркин считает, что инициатива Общественной палаты Крыма укладывается в логику поведения «неофитов», стремящих продемонстрировать самый высокий уровень патриотизма и требующих к себе повышенного внимания.