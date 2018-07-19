«Крымское досье»: в число врагов полустрова зачислены Ахеджакова, Ефремов, Собчак

Политолог Алексей Макаркин : составители списка хотят добиться повышенного внимания к себе

«Мониторинговая группа Общественной палаты Республики Крым по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму, продолжает работу по формированию «крымского досье» политических деятелей Украины и России, не признающих выбор крымчан в марте 2014 года, публичные заявления и действия которых направлены на разжигание межнациональной вражды, ущемление прав и свобод крымчан, содержат угрозы в совершении террористических актов», — говорится в релизе Общественной палаты Крыма.

«Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года, что оскорбляет жителей полуострова. Сомнения творческих людей можно было бы понять, если бы они прибыли в Крым, чтобы разобраться, что происходит в республике, встретиться с местными жителями, которые были их поклонниками, а теперь удивлены враждебной позицией былых кумиров», — говорится в заявлении.

Представители Общественной палаты Крыма уверяют, что собираемое ими досье не станет аналогом украинского ресурса «Миротворец», где выкладываются личные данные критиков киевских властей и известных россиян, побывавших в Крыму после его присоединения к России. При этом в документе отмечается, что собираемые материалы будут переданы в правоохранительные органы

Как стоит относиться к этой инициативе? С этими вопросами корреспондент «КВ» обратился к заместителю директора Центра политических технологий , политологу Алексею МАКАРКИНУ.

«Составление любых «черных списков» — это всегда плохо, кто бы этим не занимался», — считает политолог. Вместе с тем Макаркин считает, что появление «крымского досье» вызвано главным образом тем, что его составителям «хочется чем-то заняться и напомнить о себе».

«В 2014 году Крым был центром всеобщего внимания, сегодня этого внимания уже нет, большинство россиян относятся к полуострову, как к обычному субъекту федерации», — утверждает политолог. Целевой аудиторией составителей списка являются российские силовики и патриотическая интернет-аудитория. Макаркин считает, что инициатива Общественной палаты Крыма укладывается в логику поведения «неофитов», стремящих продемонстрировать самый высокий уровень патриотизма и требующих к себе повышенного внимания.