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В Киеве запретили продавать мясо и молоко на ярмарках без холодильников
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В Киеве запретили продавать мясо и молоко на ярмарках без холодильников 

Украина.ру 6 часов назад
Фото: Украина.ру
В случае если ярмарки не выполняют это условие Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации будет добиваться их закрытия, сообщает пресс-служба КГГА.
«В случае фиксации нарушений на ярмарках, организаторами которых являются коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА, и районные администрации, департамент будет инициировать прекращение работы такой ярмарки к осени», —заявил директор департамента Андрей Мельничук.
Данные требования касаются свежего мяса и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой и другой.
Помимо этого на сельхоз ярмарки не допустят продукцию, не прошедшую ветеринарно-санитарную экспертизу и без наличия документов о прохождении и подтверждения ее безопасности и качества.
«По многочисленным просьбам киевлян, восстанавливая продажу рыбы, молока и мяса на столичных ярмарках, мы значительно усиливаем контроль за соблюдением требований законодательства в сфере продовольственной безопасности и правил организации ярмарок», — подчеркнул Мельничук.
Ранее стало известно, какой инфекцией заразились дети в лагере «Орленок» в подконтрольной Украине Донецкой области. Как сообщили в Минздраве, у 18 из 94 госпитализированных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне.
При этом в лагере выявили многочисленные нарушения гигиены. В итоге лагерь закрыли.
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