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Россия призвала ОБСЕ оперативно докладывать о военных приготовлениях Киева в Донбассе
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Россия призвала ОБСЕ оперативно докладывать о военных приготовлениях Киева в Донбассе 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВЕНА, 19 июля. /ТАСС/. Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ необходимо оперативно докладывать об опасных военных приготовлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постсовета организации в Вене.
"Рассчитываем, что СММ будет плотнее следить и оперативно докладывать об опасных военных приготовлениях ВСУ. Патрулирование по обе стороны линии соприкосновения должно вестись сбалансированно, в том числе силами БПЛА дальнего радиуса действия, которые пока покрывают лишь несколько километров вглубь линии соприкосновения на территории под контролем ВСУ, недостаточно отслеживая положение на дальних подступах", — отметил Балакин.
После силового отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года объявили о начале силовой операции в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.
За прошедшее с тех пор время жертвами конфликта уже стали более 10 тыс. человек. Свыше 20 тыс. получили ранения, сотни тысяч превратились в вынужденных переселенцев. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, до сих пор не дают результатов.
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