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Суд в Херсоне арестовал имущество Вышинского
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Суд в Херсоне арестовал имущество Вышинского 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, следует из постановления, опубликованного в Едином реестре судебных решений.
Отмечается, что суд арестовал квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж-эллинг общей площадью 67,9 квадратных метра, автомобиль Mitsubishi Outlander коричневого цвета и автомобиль Ssang Yong Actyon синего цвета.
"На постановление может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Херсонской области в течение пяти суток с момента провозглашения", — отмечается также в решении.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
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