Антимонопольный комитет признал незаконной остановку работы «ДнепрАзота» 

Предприятие обратилось к Антимонопольному комитету Украины с предложением увеличить стоимости жидкого хлора с 12-20 тысяч гривен ($450-760) до 42-56 тысяч гривен ($1600-2100) за тонну, чтобы сделать производственный процесс рентабельным.
«Антимонопольный комитет Украины не является ценовым регулятором. Цены на хлор жидкий свободны и определяются субъектом хозяйствования самостоятельно. Утверждение Общества о том, что цены, по которым «ДнепроАзот» реализовывал и планировал реализовывать хлор, существенно ниже рыночных из-за зарегулированности области и неэффективного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, не основываются на действующем законодательстве», — сообщила пресс-служба ведомства.
Комитет счёл безосновательными аргументы завода о том, что обеззараживающие вещества поставляются предприятиям централизованного водоснабжения по ценам, которые значительно выше отпускных. При этом АКМУ отмечает, что законодательство Украины не запрещает предприятию самостоятельно определять стоимость своей продукции.
Более того, руководство ведомства считает, что приостановка производства жидкого хлора на заводе «ДнепрАзот» и приостановка его поставок могут содержать признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий предупредила, что запуск производства на «ДнепрАзоте» займёт около трёх дней. Тем временем Румыния уже начала поставлять небольшие партии хлора, вещества из Словакии, Польши и Узбекистана могут поступить до конца лета. Однако в краткие сроки европейские поставщики не могут покрыть возникший дефицит, поскольку, во-первых, должны получить сертификат на Украине, а, во-вторых, железнодорожные колеи стран Евросоюза отличаются от украинских.