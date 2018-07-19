Украина по просьбе Турции совершила большое предательство

Украина по просьбе Турции совершила новое большое предательство

Отлов турецких политэмигрантов на Украине с последующей выдачей в Турцию может дорого обойтись Киеву. Сейчас там ожидают от Анкары самых разнообразных ответных любезностей, но уже понятно, что происходящее резко не понравится Западу, а украинцы в очередной раз совершает известное библейское преступление — обман доверившегося.

Сперва в Одессе при странных обстоятельствах был задержан и вывезен на территорию Турции бизнесмен Салих Зеги Игит. Его считают чуть ли не казначеем Фетхуллаха Гюлена , но у «гюленистов» зонтичная система финансирования, то есть Игит, скорее всего, контролировал какую-то одну из многих структур, а не все деньги сразу. Бизнесмен отдыхал в ресторане «Али-Баба», когда к нему за столик подсели двое незнакомцев и заговорили по-турецки. После этого его посадили в машину и отвезли в турецкое консульство в Одессе. Следующее известное местонахождение Игита — следственный изолятор в турецком Мерсине.

Затем настал черед журналиста и блогера Юсуфа Инана, легально проживавшего в Николаеве уже много лет. Он женат на украинке по имени Екатерина, у них двое детей, родившихся на Украине. 12 июля Инан вышел из дома по делам и исчез.

На родине он был объявлен в международный розыск за поддержку организации FETO, то есть все того же Фетхуллаха Гюлена. Турецкие спецслужбы утверждают, что Инан «создал большое число интернет-сайтов, а также страниц в социальных сетях, посредством которых пытался манипулировать общественным мнением в Турции». В частности, якобы распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

На этот раз операцию по задержанию проводила местная ячейка СБУ . Блогера зачем-то вывезли в Киев, затем вернули в Николаев и посадили в местное СИЗО. Через три дня состоялся закрытый суд, на котором было принято решение экстрадировать Инана в Турцию. Что и было немедленно сделано, причем в нарушение украинского законодательства: Екатерина Инан подчеркивает, что защита имела право на обжалование в течении пяти суток.

После этого турецкая диаспора на Украине, сплошь состоящая из «гюленистов», забила тревогу. Проживающий в Киеве журналист и политэмигрант Юнус Эрдоглу заявил, что в Анкаре составлен перечень находящихся на Украине людей, которых необходимо похитить. «Это список из восьми человек — политбеженцев, граждан Турции, которые выступают против Эрдогана . Этот список был озвучен властями. Всех собираются выкрасть с Украины, куда они приехали, скрываясь от режима Эрдогана. То есть планируется полная зачистка оппозиционеров, живущих на Украине», — подчеркнул Эрдоглу.

«К сожалению, обращаться с жалобами и заявлениями или просьбами о защите к украинским властям мы не можем. По одной причине — после похищения этих двух граждан Турции на Украине пресс-секретарь Эрдогана заявил, что он благодарит власти Украины за сотрудничество в возвращении граждан Турции на родину. Как мы можем доверять тем, кто сотрудничает с эрдогановскими спецслужбами?» — добавил он.

И действительно. Издание «Страна.ua», ссылаясь на свои источники, сообщило, что облавы на турецких эмигрантов происходят по личной договоренности между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Петром Порошенко . В ответ Анкара якобы готова оказать Киеву сразу ряд полезных услуг — как в области бизнеса, так и в области давления на Константинопольский патриархат с целью предоставления автокефалии украинским раскольникам.

Обилие «гюленистов» на территории Украины объясняется двумя факторами.

Во-первых, еще до попытки переворота в Турции в 2016 году на Украине существовала развитая и структурно разветвленная диаспора турок — не обязательно политическая. Так называемый «турецкий строительный бум» 1990-х годов привлек в страну десятки турецких фирм и тысячи бизнесменов и рабочих, многие из которых остались и пустили корни (любовь турок к украинским девушкам известна далеко за пределами черноморского региона).

Во-вторых, в последние годы украинцы, доказывая, что они «Эуропа», активно принимали всех политических эмигрантов. Это был пиар, построенный на контрасте — вот мы какие толерантные и гостеприимные, не то что эти венгерские дикари. В результате в страну хлынули те самые «гюленисты».

Реджеп-бей был в ярости. Одно дело, когда «гюленисты» (преимущественно военные) убегали в недружественную Грецию Германию или США . Другое — в соседнюю Украину, до которой меньше суток ходу на хорошем катере. Мало ли, что они оттуда планируют. Паникующий из Киева Юнус Эрдоглу, например, далеко не безобидный блогер. В свое время он очень любил фотографироваться с оружием, в том числе с антикварным пулеметом «Максим».

Разница в проведении операций по вывозу в Турцию Инана и Игита объясняется разницей в статусе. Игит не имел «украинских корней», его правовой статус в стране был не определен, что и позволило его похитить при минимальном содействии украинских спецслужб (таможенников и СБУ в порту можно мотивировать элементарной взяткой). А вот Инан жил на Украине давно и имел для этого все необходимые документы. Потому потребовалось арестовать его силами самой СБУ, вывести в Киев для совещания и, в конце концов, устроить странный суд для экстрадиции.

Отношение украинских властей к беженцам-«гюленистам» стало меняться в начале года, когда наметились признаки сближения Украины и Турции. При этом Киев до сих пор не признает «гюленистов» членами преступной организации, поэтому их выдача Анкаре остается не до конца законной. Более того, Украина официально предоставила этим людям убежище, и теперь все это выглядит как обман доверившихся. Это чудовищная потеря лица для любого государства. Доверять свою судьбу Киеву теперь не может никто, о чем стоит задуматься немногочисленным российским либеральным эмигрантам, включая Аркадия Бабченко

Есть основания полагать, что между турецкими спецслужбами и Киевом был, как бы помягче выразиться, достигнут баланс. В частности, Эрдоган способствовал освобождению и возврату на Украину нескольких крымскотатарских лидеров, арестованных российской контрразведкой. То есть речь идет о своеобразном обмене.

Кроме того, турки порой склонны решать вопрос по-старинке — путем взяток. Обращает на себя внимание, что Инан был выдан туркам 15 июля, то есть практически в годовщину попытки военного переворота. Стремлением «сделать подарок» почти наверняка было обусловлено и несоблюдение правовых норм (пять дней на апелляцию) во время суда в Николаеве.

Впрочем, аресты и выдача «гюленистов» теперь вопрос не правовой, а морально-этический. Предательство как форма жизни относит нас еще ко временам гетманов Выговского и Мазепы, а обман доверившегося и нарушение клятвы — к Библии и герхам еще более древним. В конце концов, цивилизация изобрела клятву (а также ранний институт побратимства) как способ сдерживания примитивного поведения. Ели бы не были выработаны такие моральные институты, человечество перебило бы друг друга еще на ранней стадии. И остался бы кто-то один — самый подлый. Но для современного Киева тысячелетия развития морали— пустой звук. Хочу — даю убежище. Изменилась конъюнктура — выдаю на верную смерть. Вот кто они после этого?