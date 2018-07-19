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Украинцы считают реформы провальными
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Украинцы считают реформы провальными 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Социологи изучили отношение украинской общественности к преобразованиям в разных сферах, проводимым руководством страны.
«Более половины украинцев вообще не видят, чтобы какая-либо реформа была успешной», — заявила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.
По её словам, 80% респондентов оценивают антикоррупционную реформу как безуспешную, а 50% — как провальную. Социолог отметила, что это основное направление, по которому люди хотят видеть прогресс, но его пока нет. Далее в списке приоритетности для общественности стоят пенсионная, медицинская и образовательная реформы, впрочем успехов в их реализации опрошенные тоже не увидели, хотя 7% назвали пенсионную реформу успешной. Бекешкина предположила, что эти люди относятся к числу граждан, получающих повышенное пособие.
Около 80 украинских экспертов назвали состояние реформ удовлетворительным, поставив 2,7 балла из 5, а зарубежные партнёры страны, наоборот, поставили высокие оценки.
Накануне директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что с 2014 года доля украинцев, живущих за чертой бедности, выросла с 15% до 25%, причём за это период организация вложила в Украину больше средств, чем в какую-либо другую страну. Она призвала Киев завершить реализацию реформы здравоохранения, учреждение Высшего антикоррупционного суда и независимых наблюдательных советов в государственных банках для преодоления экономического кризиса.
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