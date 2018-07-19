Украинцы считают реформы провальными

Социологи изучили отношение украинской общественности к преобразованиям в разных сферах, проводимым руководством страны.

«Более половины украинцев вообще не видят, чтобы какая-либо реформа была успешной», — заявила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина

По её словам, 80% респондентов оценивают антикоррупционную реформу как безуспешную, а 50% — как провальную. Социолог отметила, что это основное направление, по которому люди хотят видеть прогресс, но его пока нет. Далее в списке приоритетности для общественности стоят пенсионная, медицинская и образовательная реформы, впрочем успехов в их реализации опрошенные тоже не увидели, хотя 7% назвали пенсионную реформу успешной. Бекешкина предположила, что эти люди относятся к числу граждан, получающих повышенное пособие.

Около 80 украинских экспертов назвали состояние реформ удовлетворительным, поставив 2,7 балла из 5, а зарубежные партнёры страны, наоборот, поставили высокие оценки.