ОП Крыма создала «трогательно-идиотский» список врагов под названием «Крымское досье», в который внесли имена деятелей культуры России (СПИСОК)

Общественная палата Крыма на полном серьезе создала список противников присоединения полуострова к России и вывесила его на своем официальном

сайте

В так зазываемое «Крымского досье» вошли политические деятели Украины и России, «не признающие выбор крымчан в марте 2014 года, и публичные заявления и действия которых направлены на разжигание межнациональной вражды, ущемление прав и свобод крымчан и содержат угрозы в совершении террористических актов».

В списке значатся не только имена украинских политиков и чиновников, которым по закону положено считать

Крым «оккупированной территорией», а Россию «страной-агрессором», но и имена многих выдающихся российских деятелей культуры.

"Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года, что оскорбляет жителей полуострова. Сомнения творческих людей можно было бы понять, если бы они прибыли в Крым, чтобы разобраться, что происходит в республике, встретиться с местными жителями, которые были их поклонниками, а теперь удивлены враждебной позицией былых кумиров", — говорится на сайте Общественной палаты Крыма.

Члены Общественной палаты не обратили внимание на ремарку члена ОП Крыма Юрия Штурцева, который высказал мнение, что возникают прямые аналогии «Крымского досье» с украинской базой сайта «Миротворец», куда вносят имена «предателей» из числа российских деятелей культуры. «Подобные списки не способствуют снятию напряжения и разрешению конфликта», — отметил Штурцев. Но ОП Крыма решила «официально утвердить ряд персоналий для „крымского досье“, что с успехом и сделала, обвинив вышеперечисленных деятелей культуры РФ в распространении „недостоверной и разжигающей национальную вражду информации о Крыме“.

Формирование „Крымского досье“ продолжается, ОП Крыма намерена передать все собранные материалы в правоохранительные органы

Комментируя этот странный „список врагов“, писательница Людмила Улицкая заявила, что люди, попавшие в него и публично не признавшие статус полуострова, — выдающиеся деятели культуры.

»Людей, которые вошли в этот «список врагов», я хорошо знаю — выдающиеся писатели Войнович и Акунин, великая актриса Лия Ахеджакова, любимый несколькими поколениями россиян музыкант Андрей Макаревич. Им я вполне доверяю, уважаю и ценю. Во многом мы единомышленники. А вот составителей списка не имею чести знать", — заявила она в интервью

Улицкая добавила, что часть ее семьи жила в Крыму, а сама она полюбила полуостров с детства и хорошо его знает. Писательница заявила, что присоединение Крыма к России произошло в 1783 году. «Все прочие слова, которые написаны в этом трогательно-идиотском тексте, не стоят обсуждения», — добавила Улицкая.