Киберполиция «ворвалась» в офис Компартии Украины

Сотрудники киберполиции "ворвались" в офис Коммунистической партии Украины , проводят следственные действия, заявил в четверг лидер Компартии Петр Симоненко

"Пока ожидаем адвокатов. Для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела", — заявил Симоненко, которого цитирует украинское интернет-издание "Обозреватель".

При этом, по данным пресс-службы партии, некоторые правоохранители "ворвались в офис с автоматами".

На Украине деятельность Компартии была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, поэтому решение о запрете не вступило в силу.