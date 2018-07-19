Киберполиция «ворвалась» в офис Компартии Украины 

Сотрудники киберполиции "ворвались" в офис Коммунистической партии Украины, проводят следственные действия, заявил в четверг лидер Компартии Петр Симоненко.
"Пока ожидаем адвокатов. Для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела", — заявил Симоненко, которого цитирует украинское интернет-издание "Обозреватель".
При этом, по данным пресс-службы партии, некоторые правоохранители "ворвались в офис с автоматами".
На Украине деятельность Компартии была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование этого решения до сих пор затягивается, поэтому решение о запрете не вступило в силу.